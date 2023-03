Senadora Núñez acusó "silencio cómplice" de la directiva de RN ante ataque de Cordero a Campillai

La senadora Paulina Núñez reprochó en Cooperativa que la directiva de Renovación Nacional, encabezada por Francisco Chahuán, ha mantenido un "silencio cómplice" ante el ataque negacionista que formuló esta semana la diputada María Luisa Cordero, independiente que integra la bancada del partido, contra la senadora Fabiola Campillai.

El martes, en el programa "Sentido Común" de la Radio El Conquistador, la también llamada doctora Cordero dijo que Campillai "tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes", acusando que "ella no es ciega total".

La hoy senadora Campillai sufrió el estallido de sus globos oculares y fracturas de huesos de cara y cráneo, producto de lo cual quedó ciega y perdió los sentidos del gusto y del olfato, luego de que el 26 de noviembre de 2019 -cuando era una ciudadana común- fue impactada por una bomba lacrimógena disparada por el entonces carabinero Patricio Maturana, quien fue condenado en octubre del 2022 a 12 años de cárcel por el delito de apremios ilegítimos, sentencia confirmada en enero de este año por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Por ello, Núñez consideró en El Diario de Cooperativa que Campilla, revictimizada tras las palabras de Cordero, ha vivido "una situación súper dolorosa".

"La reparación va a ser imposible si seguimos con actitudes negacionistas, dolorosas, violentas (...) Nuestra sociedad no se va a sanar si se producen esos comentarios", enfatizó.

[📻] Senadora Núñez: La continuidad de Cordero en la bancada de RN la deben decidir quienes conducen el partido, Francisco Chahuán y Diego Schalper, y hasta ahora lo único que hemos escuchado es un silencio cómplice #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) March 24, 2023

En ese marco, la otrora vicepresidenta del partido subrayó que la siquiatra "no representa lo que es el alma de Renovación Nacional; sus dichos son violentos, poco humanos y empáticos".

"Me da vergüenza que forme parte de la bancada RN", insistió, apuntando que la continuidad de Cordero es una decisión que deben tomar el propio grupo parlamentario y la directiva del partido, liderada por el timonel Francisco Chahuán y el secretario general, diputado Diego Schalper: "Y hasta ahora lo único que hemos escuchado es un silencio cómplice, no entiendo muy bien por qué", deploró.

"Deben decidir qué va a ocurrir con ella, con su espacio político, el cupo y la representación que tiene", aclaró, pero criticó al mismo tiempo las consideraciones política que pueda haber en este caso: "Ese cálculo de que perdemos una diputada, por favor; hay que ver bien lo que uno está transmitiendo a la ciudadanía, y eso no somos nosotros".

LE GUSTARÍA DIRIGIR RN: "NUNCA HA TENIDO UNA PRESIDENTA"

Debido a sus críticas a la mesa actual del partido, Nuñez fue consultada sobre si evalúa postularse como presidenta en las próximas elecciones internas que tendrán lugar este año.

"No he tomado la decisión todavía, porque no son decisiones individuales. Distinto es si me gustaría, y claro que me gustaría. RN nunca ha tenido una presidenta y me parece relevante a esta altura marcar ese punto", reconoció la senadora, vicepresidenta de la tienda en los dos períodos anteriores.

Pero recalcó que "son proyectos colectivos, uno tiene que representar una mirada y un proyecto país, y cómo queremos ir conduciendo el partido más grande de la oposición".