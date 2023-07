El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se sumó a los cuestionamientos a Patricio Fernández (asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del derrocamiento de Salvador Allende) a propósito de una entrevista en la Radio Universidad de Chile. El dirigente PC afirmó que, en dicha conversación con Manuel Antonio Garretón, el exconvencional constituyente "no fue explícito" al indicar que "bajo ninguna condición" el Gobierno de la Unidad Popular "generaba una motivación para que alguien creyera -con una mirada democrática- que el problema se resolvía con un golpe de Estado". El exdiputado reflexionó en El Primer Café que "si una persona tiene un cargo tan sensible, tiene la obligación de autoexigirse, de distinguir que cuando afirma algo lo está haciendo en función del cargo que porta y que va más allá de él mismo". En contraste, y frente a quienes critican a las agrupaciones de derechos humanos por solicitar la renuncia del exdirector de The Clinic, planteó: "No sé si uno puede pedirle mesura a gente que vivió el horror". Manifestó "respeto" por dichas voces, que a su juicio "son personas con mucha autoridad moral".

