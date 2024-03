PPD aún no define presidencia del Senado y la de la Cámara sigue en disputa

El comité de senadores del Partido por la Democracia (PPD) debe definir quién será el próximo presidente o presidenta de la Cámara Alta, en reemplazo de Juan Antonio Coloma (UDI), mientras que en la Cámara de Diputadas y Diputados aún se discute entre el Partido Comunista y el Partido de la Gente.

Según el acuerdo legislativo, el próximo martes se debería votar la segunda autoridad del país, cuyo cupo corresponde al PPD. Pese a que han logrado avanzar en la conversación y de los cuatro precandidatos solo quedan dos, la colectividad no ha logrado acuerdo.

La disputa se encuentra entre Pedro Araya, quien comenzó a militar hace algunas semanas, y Ximena Órdenes, quien dejó la militancia hace 7 años, pero llegó a ser vicepresidenta del partido y se ha mantenido cercana a la colectividad, formando parte del Comité de senadores.

Dichos precandidatos han quedado empatados con 3 y 3 en las votaciones internas del partido.

Asimismo, para algunos miembros, como la senadora Loreto Carvajal –quien estaba interesada en el cargo y quedó en el camino en la definición interna-, tener vigente la ficha partidaria es una diferencia importante para elegir al representante.

"He sido siempre partidaria, ya que la representación de un estamento tan relevante como el Senado representa la institucionalidad. Valoro que el senador Araya se haya incorporado al partido. Esperaría también que la senadora Órdenes pudiera hacer lo mismo", apuntó Carvajal.

Al respecto de una definición, detalló que aún no es clara, pero esperan resolverlo "tal vez (con) una nueva reunión, una nueva votación, alguien a lo mejor disponible a cambiar el voto. Ojalá un acuerdo mayoritario o unánime en su efecto".

No obstante, reparó que "de ninguna manera, y eso es algo que nosotros descartamos de plano, la definición puede ser al azar".

Entre otras posibilidades, también se encuentra que eventualmente los parlamentarios lleguen a un pacto y uno de ellos baje su candidatura.

CONFLICTO EN COMISIÓN DE HACIENDA PODRÍA PONER EN JAQUE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA ALTA

La confirmación de la mesa de la Cámara Alta, va de la mano también con las presidencias de las comisiones.

No obstante, existe un conflicto particular en Hacienda -que es estratégica para la tramitación de la reforma previsional y temas tributarios-, ya que, según el acuerdo el cupo le pertenece a la Democracia Cristiana, representada por Ximena Rincón, quien ya no es militante de la colectividad y es actual timonel de Demócratas.

La DC revindica el cargo para Yasna Provoste, mientras que Rincón lo defiende por su parte, ya que, en el acuerdo legislativo se consignó literalmente que la Comisión debía cederse a: "DC Ximena Rincón".

Ante la situación, algunas publicaciones han postulado que de no respetarse el nombre de Rincón en la sesión del martes en la mañana, el acuerdo por la presidencia de la mesa podría tambalear, siendo la derecha la que se podría retirar.

Sin embargo, el senador Iván Moreira (UDI) descartó esto último y afirmó que "en eso la UDI jamás se ha equivocado, cuando compromete su palabra de honor, la cumple. Y la vamos a seguir cumpliendo hasta siempre cuando nos comprometamos algo. Y yo voy a respetarlo siempre, aunque no me puedan gustar".

CÁMARA BAJA: PRESIDENCIA SIGUE EN DISPUTA ENTRE EL PC Y PDG

Por otro lado, en la Cámara Baja hay un poco más de tiempo para definición de quién va a presidir la mesa, sin embargo, sigue enredado entre el Partido Comunista y el Partido de la Gente, y en riesgo que la centro izquierda pueda perder a mediados de abril cuando se elija al sucesor de Ricardo Cifuentes (DC).

Por ello, durante esta mañana, el diputado Félix González (Ecologista Verde), integrante del Comité del Frente Amplio, advirtió que ante la indefinición sería una "tragedia" que gane la derecha y recalcó su apoyo al pacto original.

"Yo me mantengo en el acuerdo original, la palabra clave es de enroque, hubo un segundo periodo que se permutó por el último y el resto tiene que mantenerse tal cual, en resumidas cuentas le corresponde al PDG. Cualquier innovación corremos el riesgo de que finalmente la mesa termine en manos de la derecha, sería una tragedia totalmente evitable", manifestó.

La definición en la Cámara de Diputadas y Diputados aún tiene plazo para seguir con las negociaciones y conversaciones, ya que, se debería escoger al candidato el próximo 15 de abril.