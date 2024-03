Roto el acuerdo administrativo, RN José García Ruminot es el nuevo presidente del Senado

La Sala del Senado eligió este martes a José García Ruminot (RN) como nuevo presidente de la corporación, tras la ruptura del acuerdo administrativo en virtud del cual le correspondía al oficialista Partido por la Democracia (PPD) liderar la testera.

En primera instancia, se aceptó la renuncia de la mesa directiva anterior, liderada por Juan Antonio Coloma (UDI) en la presidencia, y Francisco Huenchumilla (DC) en la vicepresidencia.

Luego, se dio paso a una tensa sesión, ya que el PPD -partido que le tocaba liderar la testera este 2024, según el acuerdo administrativo- había propuesto a última hora al senador Pedro Araya para la presidencia, sin embargo, el comité de Renovación Nacional decidió poner a José García Ruminot como opción, obteniendo todos los apoyos de la oposición.

El senador Ruminot obtuvo 27 votos a favor, mientras que Araya logro sólo 22.

[AHORA]📝La Sala del Senado eligió como nuevo Presidente de la Corporación al senador José García Ruminot (@jgarciaruminot) por 27 votos a favor.

▶️https://t.co/u0fhBre0CR

Con 27 votos, el senador de RN José García Ruminot, se convierte en el nuevo Presidente del Senado.



Pedro Araya, PPD, obtuvo 22.



Se rompió el acuerdo de administración de la Cámara Alta.

Cabe recordar que el acuerdo administrativo fue firmado por el oficialismo, el centro más la UDI y Evópoli, salvo por Renovación Nacional.

MATÍAS WALKER ELECTO COMO VICEPRESIDENTE

En el mismo acuerdo administrativo se designaba el cupo de la vicepresidencia a Evópoli, específicamente al senador Luciano Cruz Coke, pero al encontrarse roto, fue éste mismo quien propuso el nombre de Matías Walker (Demócratas) para dicho cargo.

Al no existir ninguna otra propuesta para la vicepresidencia, finalmente el senador Walker obtuvo 25 votos a favor, 19 en contra y una abstención.

[AHORA]📝La Sala del Senado aprobó por 25 votos a favor que el senador Matías Walker (@matiaswalkerp) sea el nuevo Vicepresidente de la Corporación.

▶️https://t.co/u0fhBre0CR

CONFLICTO EN LA COMISIÓN DE HACIENDA

Este problema derivó desde la Comisión de Hacienda, ya que la presidencia de dicha instancia le tocaba a Ximena Rincón (Demócratas), quien al momento de firmar el acuerdo pertenecía a la Democracia Cristiana, pero al dejar esa colectividad queda la duda si efectivamente es su turno, según señaló el actual presidente Ricardo Lagos Weber (PPD), quien además presentó su renuncia a dicho cargo a partir de mañana.

Rincón, debido a esta situación, acusó que no se cumplió el acuerdo administrativo en la alternancia entre parlamentarios del oficialismo y la oposición y declaró que con esto se quebró el apoyo al PPD para presidir la Cámara Alta.

Durante la sesión se intentó arreglar esta situación, y la senadora Loreto Carvajal (PPD) dijo que "hemos llegado a la convicción de la que me he hecho carne, en el cual le hemos propuesto a la senadora Rincón integrar la Comisión de Hacienda, y por tanto a mí me parece que es de suma relevancia darle al país el estándar que el Senado y la presidencia del Senado merece".

En respuesta a lo anterior, Rincón dijo que "honorablemente cumplido significa que se le llama al jefe de bancada con anterioridad y se le pide la firma, y no como ha ocurrido en esta Sala a última hora y en el último instante, cuando ya estaba abierta la votación que me traen un papel a mí. Yo no soy jefa de bancada, o sea así de mal están las cosas. A mí no me corresponde firmar el papel, pero no es un tema de papel, es un tema de formas, de maltratos".

A lo anterior también se refirió la senadora Yasna Provoste (DC), quien declaró que "para nosotros el tema del cupito en la Comisión de Hacienda estaba resuelto hace mucho rato, y nosotros dijimos 'mire, no seremos parte de eso'", por lo que pidió que "no traten de utilizar cualquier subterfugio para una decisión que tenían tomada hace ya largo rato, que era incumplir este acuerdo, dañando severamente no solo la gobernabilidad del Senado, sino también la democracia en donde el Senado es un contribuyente muy importante".

"ESTAMOS FRENTE A UN PORTAZO"

La senadora Paulina Vodanovic, timonel socialista, acusó que "no se quiso firmar el documento por la jefatura de la bancada de Demócratas, bancada y senadora Rincón que no es de derecha, ella dice eso, pero vota con la derecha, hoy día está en el pacto de la derecha".

"Hoy día aquí estamos frente a un portonazo político", lamentó.

Finalmente, el senador Iván Moreira (UDI) también lamentó la votación y expresó que "cuando me hablan de emboscada, sí, hay una emboscada. Cuando hablan de excusas, sí, hay excusas. Y yo pido perdón a Araya, porque yo no me siento contento con lo que estamos viviendo acá. Si hablamos de honrar, pero por favor con este espectáculo que estamos dando aquí ya no nos queda honra, y por eso estamos en esta situación, por dos personas que no se quieren, esa es la verdad, no seamos hipócritas".