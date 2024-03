Timonel PPD: Quiebre en el Senado fue "un hito más" de la alianza de las derechas

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, publicó una carta dirigida a la militancia este lunes, durante la sesión telemática de la comisión política, para abordar la ruptura del acuerdo administrativo del Senado, que impidió que la tienda liderara esa corporación, cupo finalmente tomado por el RN José García Ruminot.

Al comienzo de la misiva -citada por La Tercera-, el parlamentario manifesta que "lo primero que corresponde es asumir los errores propios de la bancada y una autocrítica en aquello que pudimos haber hecho mejor, particularmente en haber agotado todas las instancias, gestos y formas necesarias para no darle excusas a la UDI de romper el acuerdo a favor de sus aliados históricos de RN, partido que no había participado del pacto de gobernabilidad".

No obstante, Quintana aseveró que en esta oportunidad "no era mucho lo que podíamos hacer", puesto que "si hubiéramos logrado apurar la definición de la bancada del PPD para proponer un nombre, cuestión que no era posible sin forzar un quiebre al interior de nuestro colectivo (...) eventualmente podríamos haber sufrido una derrota todavía más humillante".

Por otro lado, aunque el timonel descarta que esta sea la primera vez que fracasa un acuerdo de gobernabilidad en la Cámara Alta, consideró que igualmente se trata de un "hito político" que hace urgente la unidad de "las fuerzas progresistas".

El senador recordó que en marzo de 2008, "le correspondía asumir la presidencia del Senado al PS, tras dos períodos al mando de la DC. Pero la ruptura con la Concertación de los senadores Adolfo Zaldívar (exDC) y Fernando Flores (exPPD), y su nueva alianza con la derecha, le dieron los votos al propio Zaldívar para asumir en la testera ese año, y a Jovino Novoa (UDI) el año siguiente".

"La historia que siguió a ese quiebre es conocida -continuó- en las elecciones presidenciales de 2009, frente a un progresismo fracturado, triunfó el expresidente Sebastián Piñera con una coalición de derechas más amplia que la tradicional, que incluyó a sectores desmembrados de la Concertación. Nada muy distinto de lo que, con toda seguridad, están pensando ahora los partidos de Chile Vamos tras su alianza con los dos senadores de Demócratas", Ximena Rincón y el ahora vicepresidente del Senado, Matías Walker.

"NO DARLES EN EL GUSTO"

En esa línea, aseveró que "en estos días hemos conocido otros elementos que reafirman que el diseño de la nueva alianza de las derechas se encuentra bastante avanzado y que el quiebre del acuerdo en el Senado solamente fue un hito más en un cronograma orquestado previamente. Entre ellos, el inminente acuerdo municipal entre Chile Vamos y Demócratas, e incluso los trascendidos de una posible primaria presidencial entre la alcaldesa (UDI Evelyn) Matthei y la senadora (de Demócratas Ximena) Rincón".

De esta manera, Quintana aseguró que "esta vez nos tocó ser el chivo expiatorio de la nueva alianza de las derechas que pretende ganar las elecciones municipales y regionales, y volver a La Moneda el próximo año", e instó a la militancia PPD a no darles "en el gusto".

El timonel llamó a trabajar "más firmes que nunca por obtener un buen resultado en octubre con nuestras candidatas y candidatos", así como por la unidad del Socialismo Democrático, la alianza de Gobierno y la DC, con el fin de "no retroceder en los cambios que Chile necesita".

Al cierre, insistió en "no bajar los brazos frente a una coyuntura compleja, pero no muy distinta a otras que hemos enfrentado en nuestros 37 años de historia, y pese a las cuales el PPD ha seguido firme, aportando de manera decidida a la construcción de un Chile más libre e igualitario para todas y todos".