Senador Flores respalda la regularización acotada: "El problema son quienes no se empadronan"

El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), respaldó la medida que evalúa el Gobierno de regularizar una parte de los 182 mil extranjeros empadronados el año pasado, ya que, a su juicio, este proceso permite "saber quiénes son, dónde están y si quieren o no aportar a nuestro país".

Esta iniciativa -que fue anunciada por el Ejecutivo durante una actividad en la CEPAL el miércoles- fue duramente criticada en su mayoría por la oposición, que la cataloga de un "perdonazo impresentable" y de una "llamada" a los extranjeros para que ingresen al país de forma ilegal.

En este escenario, el senador Flores señaló no entender "el escándalo que se ha formado; al revés, deberíamos iniciar un nuevo proceso de empadronamiento para aquellos (migrantes) que no lo hicieron en su momento, para saber quiénes son, dónde están y si quieren o no aportar a nuestro país".

"En Chile tenemos más o menos dos millones de inmigrantes, un millón y medio en situación de regularización o regularizado y hay 180 mil personas que, voluntariamente, habiendo ingresado por pasos irregulares, se empadronaron, se autodenunciaron ante la PDI y ahí están con su nombre y apellido esperando que el Estado les responda", sostuvo.

"El problema no son ellos: el problema son aquellos que no quisieron empadronarse y que sabemos que están en Chile y nadie sabe cómo se llaman, ni dónde viven, ni qué hacen, ni qué hicieron en su país de origen", subrayó el presidente de la Comisión de Seguridad.

"Los 182 mil que se enrolaron voluntariamente quieren quedarse en Chile, quieren trabajar en Chile, quieren aportar en Chile. Entonces, ¿cuál es el problema? Si necesitamos mano de obra, en los campos y en las ciudades", concluyó el senador DC.