Tohá: Este año debemos dar desenlace al tema pensiones y pacto fiscal

Ad portas del reinicio de la actividad legislativa, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), afirmó en Cooperativa que este año es clave para el futuro de las reformas estructurales que impulsa el Gobierno, principalmente la tributaria y la de pensiones, y advirtió que el desenlace será una "prueba de fuego" para la clase política.

"Puede parecer muy complejo, pero al final del día no lo es tanto. Cuando uno quiere que algo resulte, tiene que ceder, es así de simple (...) No voy a perder la esperanza de que todos cedamos y construyamos una solución", manifestó la jefa de gabinete, relevando que el Ejecutivo ya lo ha hecho en el debate previsional.

En ese contexto, expuso que "como Gobierno ahora tenemos un momento fundamental, porque este año es el año en que tenemos que darle un desenlace a este tema de las pensiones y de la reforma tributaria o del pacto fiscal a estas alturas", enfatizando que "esta oportunidad para nosotros es una prueba de fuego, pero también para la oposición", que ya "fue Gobierno en dos oportunidades y pagó también duramente la falta de acuerdos que existe en la política chilena".

"El día de mañana vamos a volver a gobernar nosotros, o quizás va a gobernar la actual oposición, (pero) si no salimos de esta traba en que estamos, cada vez gobernar se vuelve más difícil y cada vez la irritación de la gente va creciendo más", remarcó.

En la misma línea, planteó que el hecho de que los dos gobiernos anteriores tuvieran que generar déficit "para ir a atender las necesidades de la población", que la actual Administración ha sido reduciendo, tuvo como "consecuencia que muchas materias están esperando: por ejemplo, la reforma de pensiones, la reforma de planta de la PDI, también un salto más grande en fortalecer la salud pública, en crear un sistema de cuidados para que las personas que dependen de otro".

Relevando la necesidad de que todas las fuerzas muestren disposición, alertó que "el segundo problema es que no sólo estos problemas no se resuelven mientras no se cede, sino que la ciudadanía se va irritando y desencantando con la política, y cuando hay desencanto en democracia con la política, se recurre después a caudillismos, al autoritarismo, a soluciones populistas, que son muy malas para los países".

[En vivo📻] Tohá y reformas: No voy a perder la esperanza de que todos cedamos y construyamos una solución #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) March 4, 2024

Por ello, comprometió que en La Moneda "vamos a jugarnos todos por construir una solución, aunque eso signifique flexibilizar, aunque eso signifique ceder".

"Y también nos vamos a jugar porque el enorme esfuerzo que se ha hecho por construir respuesta a la situación crítica en que el país estaba en materia económica y también al descontrol de los temas de seguridad, empiece a llegar a la realidad de las personas, (que) no sean solo grandes cifras, leyes, presupuestos, sino que se perciba en el día a día, en la cotidianidad de las personas", recalcó.

LA DISPUTA DE LAS IDEAS, CON LA RESPONSABILIDAD DE GOBERNAR

En El Diario de Cooperativa, la ministra volvió a responder a la disconformidad del diputado Gonzalo Winter, militante del gobernante Convergencia Social, quien reprochó que la Administración Boric presuntamente ha retrocedido en la "disputa ideológica" en pos de buscar acuerdos con otras fuerzas políticas durante sus dos primeros años de gestión; planteamiento que luego matizó y delimitó como una crítica al mensaje que transmiten los partidos de izquierda.

"En estos periodos de aniversario de Gobierno surgen todos estos análisis", sin embargo, "yo no creo, de ninguna manera, que el Gobierno no haya estado en la disputa de las ideas", replicó Tohá.

"El Gobierno ha discutido firmemente por qué se requiere una reforma tributaria, por qué se requiere una reforma de pensiones, por qué en seguridad hay que hacer serios y no simplemente darles aspirinas a la gente, y construir soluciones efectivas y no meramente efectistas", ejemplificó.

De esa manera, subrayó que "estamos en esa pelea, pero estamos en la gran responsabilidad de gobernar Chile, no estamos en un foro panel hoy día, estamos en La Moneda; y desde La Moneda tenemos que construir soluciones para las personas, no consuelos ni testimonios".

"Esa batalla de las ideas la damos, pero la damos con la perspectiva de ir a las soluciones, no simplemente de ganar el punto, no de dejar a los nuestros con la sensación de que está bien defendida la idea, sino de que los chilenos al final sientan que valió la pena esa pelea, porque llegó a un puerto. Cuando uno asume la tarea de gobierno, tiene que situarse en esa responsabilidad. No está solo en el Parlamento y no está solo en la academia", complementó.

"LOS POLÍTICOS NO PODEMOS DESCARTAR HIPÓTESIS"

Un asunto que ha tensionado las relaciones políticas es el crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, refugiado político en Chile que fue hallado muerto el viernes 10 días después de su secuestro. Y el hecho de que en una de sus primeras reacciones el Presidente Gabriel Boric saliera a acusar un "anticomunismo visceral" ante algunas teorías, incrementó las recriminaciones opositoras.

"La misma gravedad del caso ha hecho bastante fuerte las suposiciones, y (frente a) la manera en que se ha acusado a personas que prestan servicio al país, se ha asumido que por su militancia tienen un rol en este delito, el Presidente consideró importante poner un límite", respaldó la ministra del Interior.

"Lo importante es que la investigación revele qué hay detrás del secuestro, y eso todavía no lo tenemos claro. Afortunadamente la Fiscalía ya tiene un detenido y sospechosos. En base a eso se ha ido empezando a hacer un primer panorama, pero todavía muy insuficiente para llegar a conclusiones", comentó también, apuntando a la necesidad de determinar si "su historial político y las circunstancias en que (Ojeda) salió de su país, fueron un factor determinante".

Con todo, recalcó que "quienes desestiman las hipótesis del secuestro no somos los políticos, son los investigadores; entonces, hasta que la Fiscalía no establezca realmente qué hubo, desde la política no podemos decir esto es o no es".

"En la política siempre se especula, pero no corresponde que nosotros como autoridad descartemos una hipótesis del secuestro, si la Fiscalía todavía está investigando y no llega a conclusiones definitivas (...) No saquemos conclusiones apresuradas y empecemos a hacer juicios tan categóricos, porque podemos equivocarnos mucho", exhortó.