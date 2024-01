Caso Zalaquett: PPD pide transparentar todo de una vez, para que "no siga siendo el tema del verano"

El secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, llamó a aclarar de una buena vez lo sucedido con las cuestionadas reuniones en la casa del lobista Pablo Zalaquett, sobre todo en el caso de los ministros involucrados, para así evitar que se convierta en el "tema del verano".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Toro cuestionó a la oposición por solicitar un cambio de mando debido a estos casos, asegurando que aunque la situación "tuvo mal manejo" por parte de las autoridades, esa alternativa es un exceso.

"Fue poco prudente en esta situación, no obstante no tengo por qué no creerle lo que ella dice", aseguró, en tanto, al analizar la situación de la vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili, cuestionada en los últimos días por asesorías que prestó para Zalaquett.

Francisco Becerra: En la oposición se ha pedido cambio de gabinete por estas nuevas reuniones conocidas en la casa de Zalaquett, ¿cómo lo ve usted ahí en el PPD?

A mí me parece que es un exceso que uno ande pauteando al Presidente, solicitando cambios de gabinete cuando es completamente una atribución presidencial. No me acuerdo que nuestro sector cuando le tocó ser oposición -en los gobiernos de Sebastián Piñera- pidiera con tal insistencia como a éste gobierno cambios de gabinete. Creo que desde ahí descontextualiza; el Presidente sabrá cuándo tiene que hacer su ajuste, no obstante cumplimos la mitad del periodo y hay que proyectar sin duda lo que será en los próximos dos años.

Ahora, por otro lado, sin dudas el caso de las cenas Zalaquett, reuniones y demases comidas, demuestra que hubo cierto mal manejo. Había que transparentar todo rápidamente: cómo, cuándo y con quiénes se reunieron.

Francisco Becerra: O sea, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con algunos integrantes del oficialismo que han criticado esta información a goteo que se ha mencionado, sobre todo por parte de la ministra Maisa Rojas?

Sí, o sea, creo que había que transparentar todo. El problema no es que se junten, ojalá se juntaran mucho más, ojalá hubiera muchas más conversaciones y ojalá hubiera muchas más cenas, almuerzos, té, café y todas aquellas cosas que permitan poder conversar y dialogar. El problema es cómo cuando no se informa, cuando no se cuenta, no se transparenta una situación y se le pone un manto de dudas completamente innecesario.

Cuando ya esta situación es pública, ¿por qué no se contó todo rápidamente? Se hubiera manejado mucho mejor el conflicto. Ahora entiendo que el Presidente dio una instrucción -que los ministros lo están cumpliendo- para que sepamos rápidamente con quién y hasta dónde llegaron del nivel de la comida, para detener esto y que no siga siendo el tema del verano.

CARRERA POR ELECCIONES MUNICIPALES

Francisco Becerra: El Partido Socialista dio a conocer sus precandidatos a alcaldes y concejales para las elecciones municipales. En el Partido Comunista dijeron que no lo esperaban y que no era la mejor forma. ¿A usted lo tomó por sorpresa?

Sí, no sabía que el Partido Socialista iba a hacer eso. No obstante, el Partido Socialista está en todo su derecho de hacer y presentar lo que estime pertinente con respecto a sus candidatos. Otra cosa es lo que ocurre en la negociación y otra cosa es el resultado final de la negociación.

Los plazos son muy cortos, porque si la alianza de gobierno -más la Democracia Cristiana- ratifica todo el acuerdo que ya todos hemos expresado de concurrir en una sola lista para los alcaldes y los gobernadores, significa que si queremos utilizar las primarias como mecanismo de resolución de conflictos, tenemos que tener inscritos y resueltos todas las primarias el 10 de abril, eso es rápido.

Francisco Becerra: En el diario El Mercurio entrevistaron a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. A propósito de su anuncio de repostulación al municipio, dijo que "sin duda lo que pasa en Santiago puede reflejar lo que vaya a pasar a nivel nacional". ¿Eso ha sido también parte del análisis que se ha hecho durante las últimas elecciones?

Completamente. Santiago siempre marca, pero cada comuna tiene sus propias condiciones, sus propias dinámicas que son completamente distintas, y yo trataría de no extrapolar. Lo que sí, tenemos que por supuesto concurrir con una candidatura única que fortalezca al mundo del centroizquierda y la izquierda, que impida el avance de los sectores de ultraderecha y sobre todo que profundice la regresión conservadora que el país ha estado teniendo los últimos días. Creo que para eso el plebiscito del 17 de diciembre nos da un respiro, pero si uno piensa que esto ya está definido y está ganado, estamos mirando con mala perspectiva la elección.

ASESORÍAS DE PIERGENTILI

Francisco Becerra: En su partido ha estado complicada la situación en torno a la figura de la vicepresidenta, Natalia Pergentini, luego que se diera a conocer estas asesorías que prestó para Pablo Zalaquett. ¿Cuál es la mirada que tiene usted como secretario general del partido? También si las explicaciones que ella dio los dejó conformes con eso.

Natalia explicó que esto era una asesoría que ocurrió después de ser presidenta, que es del mes de noviembre, que no tiene nada que ver con las comidas. Dio todos los argumentos y no tengo por qué no creerle. Creo que claramente lo explicó bien, más allá de todo lo enredado del caso y cómo ella también lo explica mal al comienzo, entonces yo creo que fue poco prudente esta situación, no obstante no tengo por qué no creerle lo que ella dice.