Ministra Tohá también asistió a reunión en casa de Zalaquett

La ministra de Interior, Carolina Tohá (PPD), confirmó este martes que también asistió a una reunión realizada el año pasado en casa del exalcalde Pablo Zalaquett (UDI), descartando eso si que se tratara de un actividad de lobby.

En una rueda de prensa, la jefa de gabinete explicó que "este encuentro en el que yo participé, que fue un solo encuentro, tiene como lógica un espacio donde se me invita a contar qué está haciendo el Gobierno, cuáles son sus políticas en materia de seguridad, cuáles son nuestras perspectivas como alianza de Gobierno".

"Ninguna de esas temáticas y de ese tipo de conversaciones cae en la hipótesis de la Ley de Lobby", apuntó.

Tohá agregó que "nosotros en el Ministerio del Interior tenemos reuniones por lobby y las reuniones por lobby son aquellas en que un grupo que tiene un interés en una decisión que se va a tomar quiere ir a hacer un planteamiento para lograr que se tome una decisión o que no se tome una decisión. Esto es al revés: no fue hacerme un planteamiento a mí, sino que yo como ministra presentara las políticas del Gobierno, contara las perspectivas que tenemos como alianza, cómo estamos viendo el futuro, cómo vemos los desafíos de la seguridad. La Ley del Lobby no es para eso y, por lo tanto, no cae dentro de las reuniones que uno debe registrar a través de esa modalidad".

"Si uno quisiera regular de otra manera el lobby, habría que cambiar esa ley", concluyó.

Hasta el momento se ha confirmado que seis ministros han participado de estos encuentros: además de Tohá, también han asistido Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Esteban Valenzuela (Agricultura), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores) y Jeannette Jara (Trabajo y Previsión Social).