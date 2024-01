Pablo Zalaquett: "Estos encuentros han sido un aporte para un país que no conversa"

Pablo Zalaquett salió al paso de la polémica por las reuniones con ministros de Estado llevadas a cabo en su casa y criticó que "estamos en un mundo que no llega a acuerdos", por lo que dijo sentirse "tranquilo", porque estos encuentros han sido "un aporte para un país que no conversa".

El reconocido lobbista y militante UDI expresó en Ex-Ante que "tengo una tranquilidad al 100 por ciento. Por el contrario, yo me siento orgulloso de lo que he hecho. Y lo volvería a hacer. Y voy a seguir haciéndolo, pero tomando las precauciones. Quizás habrá que hacerlo mejor" porque, a su juicio, "hoy en día hay tanta suspicacia en este país que nadie cree que las cosas se puedan hacer de buena forma".

"No se puede dialogar hoy día en Chile. Lo único que yo he buscado es el diálogo. Yo te soy franco, me siento bastante tranquilo, creo que estos encuentros han sido un aporte para un país que no conversa", añadió.

Además, señaló que "yo creo que he tratado de ayudar a este Gobierno. Porque hay dos mundos que se enfrentan. Y así estamos estancados".

"Yo entiendo el tema, y ahora lo entiendo mejor. Estamos en un mundo que no conversa, que no llega a acuerdos en nada, en ninguna reforma. Y eso me corroe por dentro, porque eterniza la pobreza. Al menos cinco generaciones pasan para que una familia deje de ser pobre. Pero es mucho más entretenido tachar a Pablo Zalaquett y pegarle. ¿Qué importa? ¿Qué les importo yo?", señaló.

Acerca de las críticas, el exalcalde de Santiago y La Florida lamentó que "he sido asediado. Tengo mucho apoyo, incluso del mundo político, pero obviamente te lo dan muy por debajo", y fustigó: "Me han destruido. Personas a las cuales conozco me han dicho 'chuta, no me di cuenta, si me invitan a tu casa de nuevo no voy'".

Respecto a que si las citas tenían que ser registradas por Ley del Lobby, Zalaquett dijo que está registrado en la lista de lobbistas, y que "si hay que vincularse con alguna autoridad, se pide la ley de lobby".

Sin embargo, aseguró que "aquí no hay ningún cliente mío. ¿Qué tiene que ver con mis clientes? Ese es el punto. Si yo me he tenido que vincular con alguna autoridad de Gobierno para un cliente mío, siempre ha sido por Ley de Lobby".