Quintana también fue a la casa de Zalaquett y no se arrepiente: "Volvería a ir"

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, reconoció haber asistido a un encuentro en la casa del exalcalde Pablo Zalaquett y aseguró que "volvería a ir" si fuera invitado.

En conversación con La Tercera, el parlamentario planteó que "necesitamos diálogo para los acuerdos. El país no avanza porque no tenemos diálogo. Por lo tanto, no podemos demonizar el diálogo ni la amistad cívica (...) En Chile la sospecha y la suspicacia abundan. Pero lo que verdaderamente falta es diálogo. Al no tener diálogo, tenemos un clima de polarización. Hay actores con los que uno no conversa porque no los conoce".

Quintana aseguró haber asistido en "calidad de presidente de partido, más que de senador" y reconoció haber sido invitado directamente por Zalaquett.

"Es muy normal que a un presidente de partido lo inviten a exponer sobre escenarios políticos. No le veo nada malo, pues no existe conflicto de interés alguno (...). A mí me pareció de lo más natural, porque no es el primer encuentro de este tipo al que he ido", añadió.

Al ser consultado sobre porqué no informó este encuentro en base a la ley del lobby, Quintana replicó que "lo que se regula por lobby son las peticiones, cuando vas como parlamentario a hablar temas de legislación. Aquí no hubo nada de legislación. Lo único que se abordó de forma genérica fue que tenemos que resolver el tema de las pensiones. Pero a mí no se me pidió ningún compromiso, ninguna gestión. ¿Entonces qué debo publicar? Nada. Y si me vuelven a invitar, volvería a ir".

SUSPENDEN REUNIÓN CON MARCEL

Aunque hasta el momento se ha confirmado que seis ministros han participado de estos encuentros -Nicolás Grau, Maisa Rojas, Carolina Tohá, Esteban Valenzuela, Alberto van Klaveren y Jeannette Jara-, otro personero de Gobierno había sido invitado a una reunión este lunes.

De acuerdo a La Segunda, el titular de Hacienda, Mario Marcel, estaba entre la lista de invitados al último cheese & wine fijado para esta jornada, el que fue suspendido tras la publicación de estas reuniones.

Desde el Ministerio de Hacienda declinaron referirse al tema, aludiendo a que el ministro se encontraba en una conferencia de prensa cuando fueron contactados por ese medio.