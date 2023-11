El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla respondió al emplazamiento de la vocera Camila Vallejo luego de que autoridades de esa cartera del anterior Gobierno de Sebastián Piñera se ausentarán de una reunión en La Moneda con la actual ministra Carolina Tohá y el subsecretario Manuel Monsalve.

Tras la cita, Vallejo pidió "coherencia" a la oposición por las críticas al trabajo del Ejecutivo en materia de seguridad.

Ante estas palabras, Ubilla replicó: "Me parece insólito que la señora ministra vocera de Gobierno nos interpele a las exautoridades del Ministerio del Interior por no asistir a las reuniones del día de hoy. Ella no sabe que nosotros, con el exsubsecretario (Juan Francisco) Galli, hemos estado trabajando una agenda privada y reservada con el subsecretario Monsalve, ese fue el compromiso después de la reunión de dos semanas atrás en La Moneda".

"Tal vez lo que es más grave, la ministra no quiere asumir que es el Gobierno el responsable de no abordar los temas de seguridad, migración y orden público, y cada vez que nos hemos reunido ellos no quieren escuchar el diagnóstico", reprochó.

El Gobierno se encuentra en una etapa de recoger recomendaciones y visiones de diferentes actores, como las policías, el Servicio Nacional de Migraciones y la experiencia de exautoridades, para definir medidas sobre seguridad y expulsión de migrantes irregulares o delincuentes.