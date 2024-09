Chadwick renunció a presidencia de la Junta Directiva de la U. San Sebastián

Andrés Chadwick (UDI), exministro del Interior durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, anunció este miércoles su renuncia a la presidencia de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián (USS).

El otrora senador y dirigente gremialista dio a conocer la noticia a través de un comunicado, en el que explicó que dimitió para concentrarse en su ofensiva legal contra diversos diputados por el delito de difamación, tras ser nombrado en las acusaciones constitucionales presentadas en contra de los magistrados de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, protagonistas del bullado "caso audios".

Su renuncia se da, además, en medio del escándalo que envuelve a la exministra de Educación Marcela Cubillos, cuestionada por haber recibido un sueldo bruto de 17 millones de pesos como docente de la USS.

En su escrito, Chadwick destacó haberse comprometido con "los principios y valores" de la USS y su misión de potenciar la excelencia académica y el compromiso con la comunidad. Asimismo, mencionó que logró la acreditación de la Escuela de Derecho por seis años en diciembre de 2022.

Sin embargo, afirmó que "debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible, a mi juicio, continuar ejerciendo mi cargo".

"He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto. Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país", aseguró.