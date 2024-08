Matthei recibe críticas por llamar "tropa de inútiles" a funcionarios públicos

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, enfrenta críticas luego de catalogar como "tropa de inútiles" a funcionarios públicos involucrados en la entrega de permisos para inversiones y proyectos.

Las declaraciones de la jefa municipal se dieron el jueves en el Foro Anual de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), que también contó con la presencia de la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paula Vodanovic, y del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.

"Les quiero contar, por ejemplo, que hoy día obtener una concesión marítima son ocho años... Es como para echarlos a todos. ¿Cómo puede ser que un permiso se demore ocho años? ¿Qué tropa de inútiles tenemos a cargo de eso?", deploró Matthei.

Durante el evento, la alcaldesa también cuestionó que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) paralizara obras viales en Providencia debido a que se encontraron tapas antiguas de Coca-Cola que deben pasar por evaluación arqueológica.

"Resulta que el CMN encontró tapitas de Coca-Cola. Tapitas, no es broma (...) y decidió que las tapitas de Coca-Cola eran monumento nacional. Nos tiene parada dos años esa obra vial, y esto suma y sigue", expresó, segun consignó El Mercurio.

La respuesta de Vodanovic

Presente en el mismo evento, la senadora Vodanovic opinó: "Es necesaria la modernización del Estado, urgente. Pero me molesta también, y debo ser sincera, escuchar que se ve la paja del ojo ajeno y no la del propio. Me parece que el lenguaje de Evelyn respecto a los funcionarios públicos es inadecuado".

"Yo fui subsecretaria para las FF.AA., tuve la unidad de concesiones marítimas a mi mando, vi cómo se esforzaba esa gente, cómo no había plata para que viajaran a las regiones a ver las concesiones marítimas, cómo hicimos enormes esfuerzos en el Gobierno de la Presidenta Bachelet para hacer un comité de varios ministerios para poder priorizar proyectos", complementó la timonel socialista, informó La Tercera.

La legisladora también apuntó que "hay que ser conscientes de que es el Estado (el que establece la burocracia), no el Gobierno, porque esto no es un problema de Gobierno. Los gobiernos duran cuatro años, los proyectos duran mucho más, no son su tramitación, son proyectos de largo plazo".

Repudio de ANEF y Enaer

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, reaccionó con molestia ante las declaraciones de Matthei y afirmó a La Segunda: "Rechazamos la actitud violenta y desinformada de la alcaldesa (a los funcionarios públicos)".

#Medios: Vespertino La Segunda destaca contundente rechazo de ANEF a declaraciones destempladas de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei respecto a la labor de las y los funcionarios de la Subsecretaría para las FFAA. pic.twitter.com/RkAnfHE5hq — ANEF (@anefchile) August 30, 2024

También desde el ámbito sindical, los Trabajadores Productivos de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (Enaer) manifestaron que este tipo de declaraciones son un acto de "violencia ideológica" y una falta de respeto a los funcionarios aludidos.

"Le queremos recordar que fue en la institución que era cuna de su padre la Fuerza Aérea de Chile donde se creó la Empresa Nacional de Aeronáutica, ENAER, empresa del Estado cuyos trabajadores somos orgullosos servidores públicos y, que en tiempos de catástrofes naturales, hemos respondido con creces para el mejor cumplimiento de la función encomendada", declaró la organización en un comunicado.

Agregó que "si le molesta algo a la señora Matthei es que somos los servidores públicos quienes tenemos la capacidad de movilizar y exigir las mejoras que su sector político no quiere disponer, y este es el nivel al cual aspiran los trabajadores del sector privado".

Matthei ya había utilizado la expresión

No es primera vez que Matthei -quien defiende su carácter fuerte- ocupa esta misma expresión, puesto que, en 2018, afirmó que "la Superintendencia de Educación es un fraude; pusieron ahí a pura gente política. Son una tropa de inútiles", al referirse a una millonaria deuda que arrastraba el municipio durante la administración de Josefa Errázuriz.

Asimismo, en 2020 la actual candidata presidencial utilizó la expresión de "tropa de cobardes, inútiles, y flaites" para condenar una agresión de un grupo de jóvenes a un vecino durante la pandemia, lo que dio pie a una dura discusión con la periodista Alejandra Matus en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13.