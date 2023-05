Campamentos: El 42% de los hogares tiene ingresos menores a 400 mil pesos al mes

El 42 por ciento de las familias que viven en campamentos en nuestro país logra ingresos laborales mensuales menores a 400 mil pesos.

Así lo indica el "Mapa del Derecho a la Ciudad", un estudio elaborado por TECHO-Chile que consideró 5.000 hogares pertenecientes a 103 asentamientos ubicados en 10 regiones del país.

Entre los datos más llamativos de la investigación figura que el 84,89 por ciento de las personas que viven en campamentos tiene una ocupación, sin embargo, sólo el 48,57 por ciento lo hace con un contrato formal de trabajo.

En tanto, el 79,4 por ciento de los hogares gasta entre 100 mil y 400 mil pesos al mes sólo en alimentación.

Más de la mitad de los habitantes de campamentos no pudo terminar sus estudios: el 21,22 por ciento posee educación básica incompleta, el 16,27 por ciento tiene educación media incompleta, el 4,52 por ciento nunca asistió a un establecimiento educacional, y el 5,48 por ciento tiene una educación superior incompleta.

"La fotografía nos muestra que entre las razones que explican por qué las personas se encuentran sin empleo, el 29 por ciento de las mujeres explica que no tiene con quién dejar a los y las niñas, niños y adolescentes, contra el 1,39 por ciento de los hombres", destacó TECHO en un comunicado.

"EXCLUSIÓN HABITACIONAL"

El Mapa reveló, además, que el 21,63 por ciento de quienes viven en campamentos no cuenta con agua potable; el 64,34 por ciento accede a la energía eléctrica a través de la red pública sin medidor; el 7,32 por ciento no tiene sistema de eliminación de excretas y el 18,75 por ciento de las familias declara que la ambulancia no llega a donde viven.

"La realidad es abrumante. Queda claro que el campamento es un síntoma y la exclusión habitacional es la enfermedad", señaló la directora social de TECHO, Isidora Lazcano.

El cura jesuita Héctor Guarda, capellán de la institución, afirmó que "es necesario que el Estado diversifique las soluciones habitacionales, porque no ha tenido la capacidad de resolver la problemática de familias que viven excluidas habitacionalmente".

"Es importante que no se criminalice a quienes habitan los campamentos y no olvidemos que las familias han sido expulsadas a vivir en estos asentamientos, al no existir respuestas habitacionales adecuadas", añadió el religioso.