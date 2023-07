Casen 2022: Chile retomó su tendencia sistemática a la baja de la pobreza, afirma Andrea Repetto

La economista Andrea Repetto, directora de la fundación Espacio Público y de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, afirmó a Cooperativa que "la noticia más importante" que dejan los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2022 es que Chile retoma su "tendencia sistemática" de baja de la pobreza.

Según el sondeo -que elabora cada dos años el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de Chile-, el 6,5 por ciento de los chilenos (1,3 millones de personas) vive bajo la línea de la pobreza, fijada en 216 mil 849 pesos.

Es la cifra histórica más baja desde que hay registros, con una disminución de 4,2 puntos porcentuales respecto al 2020 y de dos puntos en comparación con 2017.

La pobreza extrema también registró una disminución, y afecta al 2 por ciento de la población (cerca de 400 mil personas), frente al 4,3 por ciento registrado en 2020 y el 2,3 por ciento de 2017.

Andrea Repetto dijo que aún se deben esperar los datos "más desagregados para poder entender mejor" las causas de esta mejora, y si se relaciona con las ayudas estatales u otro tipo de factor.

No obstante, "la noticia más importante es que retomamos una tendencia de la que veníamos de manera sistemática en el país, con el trabajo de todos: de los gobiernos respectivos, de la sociedad civil, de las familias en su propio esfuerzo por salir adelante".

La caída de la pobreza en Chile "era sistemática, excepto por el 2020. Desde que tenemos datos comparables, desde el 2006 en adelante, sistemáticamente la pobreza por ingresos ha venido cayendo, excepto el 2020, que era una situación anómala (la pandemia), y ahora retomamos esa tendencia", resaltó la académica en conversación con Un Día en el Mundo.

La Casen 2022 muestra que "no nos quedamos en el 2020, volvimos a lo que estábamos haciendo antes, y si (el mérito) es de este Gobierno o el anterior, (en realidad) es algo que el país ha estado haciendo como sociedad (completa)", recalcó.

BORIC: "RETOMAMOS LA SENDA CORRECTA"

El Presidente Gabriel Boric sostuvo que las cifras muestran que "no es el mercado actuando solo, no es solamente el crecimiento y el chorreo lo que termina con la pobreza, sino también la acción decidida del Estado y la generación de condiciones de igualdad y de dignidad para todo nuestro pueblo por parte de los gobiernos, y eso es tremendamente importante y no lo podemos olvidar".

Asimismo, matizó que los datos exhiben "avances importantes", pero "no son suficientes". Desde el Gobierno "nos alegramos, pero nos preocupa y nos ocupa ese 6,5 por ciento de chilenos que sigue viviendo en la pobreza".

"Retomamos una senda, la senda correcta, y los pobres van primero, pero nos preocupamos a la vez de la clase media", añadió.

En tanto, el gobernador regional Óscar Crisóstomo valoró las cifras de su región: una baja de 9 por ciento en comparación con 2017, y señaló que estos datos "deben ser mirados desde distintos puntos de vista, pero también con una perspectiva positiva frente a una región nueva, que tiene aún un proceso de instalación en curso".

"Los indicadores nos muestran que hemos ido reduciendo la brecha, evidentemente no al ritmo que quisiéramos, pero hay una disminución y por eso la lucha que dimos por tanto tiempo en términos de poder desprendernos del Biobío para tener nuestro propio desarrollo. Somos un territorio que en las últimas dos mediciones ha disminuido sus ingresos en las mediciones de pobreza por ingreso, y también está el dato de la disminución en casi 10 puntos de la pobreza multidimensional, que es un ejemplo que grafica el avance de nuestra región", cerró la autoridad.