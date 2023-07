Boric contra la UDI: ¿Con qué cara no se sientan a conversar por pensiones? Es inaceptable

En una de sus primeras actividades tras su regreso a Chile, luego de la gira por Europa, el Presidente Gabriel Boric respondió duramente a la Unión Demócrata Independiente, que la semana pasada congeló sus relaciones políticas con el Gobierno, poniendo como condición para retomarlo que el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson deje el gabinete.

En esa línea, los parlamentarios de la UDI inmediatamente se bajaron de la mesa técnica que encabeza el Ministerio del Trabajo con los partidos para encauzar la reforma previsional; una decisión que no ha sido apoyada por Evópoli y Renovación Nacional, sus compañeros de la coalición opositora Chile Vamos.

La actitud gremialista fue comentada por el Mandatario, en un airado discurso en el marco de la nauguración del segundo tramo del Parque Mapocho Río, en la comuna capitalina de Quinta Normal.

"Es inaceptable que haya sectores de la política chilena que pretendan decir 'no vamos a conversar sobre las pensiones mientras usted no haga lo que le exigimos hacer con su gabinete'. Cómo se les ocurre", deploró, con enfado.

"Hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar. ¿Con qué cara?", fustigó.

"Lo mismo a otros partidos, que los hemos invitado, no se imaginan cuántas veces, a reuniones para poder concordar un pacto fiscal, porque para poder financiar mejores pensiones debemos tener mayores ingresos. Y una parte lo vamos a financiar con crecimiento, y vamos a recuperar la economía de nuestro país; pero otra parte con una distribución más justa de la riqueza. ¿Y saben qué? Hay partidos que sencillamente no se sientan a conversar. No es aceptable", continuó.

En ese sentido, sostuvo que "podremos tener diferencias políticas y eso es legítimo y deseable en democracia, pero -emplazó- no podemos dejar de poner las urgencias de ustedes, del pueblo de chile, en primer lugar, antes que los intereses de los partidos".

"Las diferencias políticas se pueden resolver a otro nivel, pero no cerrando las puertas al diálogo sobre una reforma tan esperada por los chilenos", insistió.