Boric desde Magallanes: "Hemos construido una democracia sólida"

El Presidente Gabriel Boric llegó este viernes a la Región de Magallanes con el fin de acudir a su local de votación, en el marco del balotaje presidencial que se celebrará el domingo entre la oficialista Jeannette Jara y el opositor José Antonio Kast.

Tras su llegada, el Mandatario fue abordado por la prensa, a la que contestó que no tenía actividades planeadas, ya que tiene el "deber" -señaló- de esperar las votaciones.

"Está todo en orden, como es usual en nuestro país. Las elecciones se viven de una manera institucional, con mucha pasión por parte de los candidatos y sus adherentes, pero desde el Estado nos toca cumplir un rol institucional y así va a ser, valorando la democracia que hemos construido y cuidándola", expresó.

Al ser consultado sobre las rachas de 80 kilómetros de viento que se esperan en la región el día de la elección, el Presidente Boric contestó que "la ciudadanía chilena está acostumbrada a las inclemencias de la naturaleza y aun así hemos construido una democracia robusta, sólida y un país del cual estamos orgullosos. No me cabe ninguna duda que el día domingo vamos a seguir en la misma dirección".

"Invito a todos los chilenos y chilenas a votar y a hacerse parte del futuro, porque al final del día, en el voto es donde nos reconocemos también como iguales, donde nos hacemos parte de un destino común", concluyó.