Boric e inicio de la transición: Con Kast venimos de visiones muy distintas, pero nos une Chile

El Mandatario Gabriel Boric comentó, desde el Palacio de La Moneda, la primera reunión de trabajo con el mandatario electo, José Antonio Kast, marcando el inicio formal del proceso de traspaso de mando de cara al próximo 11 de marzo de 2026.

"Quiero destacar el clima positivo en el que se desarrolló la reunión. Aquí no tiene sentido, desde mi punto de vista, maquillar las cosas. Venimos de visiones políticas muy distintas. Hemos estado enfrentados y en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política. Defendemos principios y valores que son diferentes. Sin embargo, nos une Chile. Y somos parte del mismo destino de la nación", afirmó.

"En el futuro cercano tendremos roles distintos. Gobierno y oposición, oposición y gobierno. Pero algo de lo que yo estoy seguro es que, sea donde sea el lugar que nos toque estar, seguiremos trabajando con cariño, con convicción, con amor por los principios que defendemos y por Chile, por los chilenos y chilenas, y por todos quienes se han visto beneficiados por las políticas del Gobierno, como por quienes faltó hacer aún más", complementó.

Tras la reunión entre ambos equipos, el Presidente Boric sostuvo junto a Kast "una larga conversación personal en mi oficina, donde compartimos algunas de las experiencias de estos cuatro años y de la dureza de las campañas y del día a día también de gobernar. Y le manifesté también que después del 11 de marzo, cuando me toque ser expresidente de la República, siempre estaré disponible para colaborar con el bien de Chile".

No obstante, Boric explicó que todavía "hay muchas tareas que hacer tanto en lo relativo al proceso de traspaso como en los meses que restan de Gobierno".