Boric en cadena nacional: El Gobierno ha estado cumpliendo, no haciendo promesas

Al cierre de esta jornada marcada por la Cuenta Pública 2023, el Presidente Gabriel Boric volvió a dirigirse al país mediante una cadena nacional, asegurando que los logros de esta primera etapa de su gestión hablan de un Gobierno "presente".

"Como pueden ver, nuestro Gobierno ha estado presente, haciéndose cargo de las necesidades de hoy, cumpliendo, no haciendo promesas", destacó el Mandatario.

No obstante, "estoy plenamente consciente de que la vida cotidiana de las familias sigue siendo difícil, y por lo tanto, no me conformo. A nuestros colaboradores, les he exigido que pongamos más esfuerzo, más corazón, más trabajo para poder mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes".

Antes de resumir las medidas abordadas en detalle más temprano, el Jefe de Gobierno aseguró que "confío en que este camino llevará a transformar a nuestro país en una nación desarrollada, solidaria y justa con su gente, a través del establecimiento de un Estado que cuida y garantiza que nadie se quede atrás".