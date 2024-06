El Presidente de la República, Gabriel Boric, fue uno de los cinco líderes que expresaron la declaración conjunta de la Cumbre para la Paz en Ucrania -celebrada en Suiza- al cierre de la cita este domingo, donde sostuvo que "esta cumbre y estas convicciones no se tratan de izquierda o derecha".

"Esta cumbre, y estas convicciones, no se trata de la OTAN, no se tratan de ideas políticas de izquierda o de derecha, no se trata de países de norte o del sur. Esto se trata de respetar el derecho internacional y los derechos humanos, esos son los principios rectores para poder vivir juntos", señaló el Mandatario.

"Y esto es aplicable para Ucrania, en Gaza y en cualquier otro conflicto en el mundo. Los niños de todas partes deben ser protegidos", agregó.

Boric dio estas declaraciones acompañado de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen; la presidenta de la Confederación Suiza, Viola Amherd; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski; y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, todos a cargo de exponer la síntesis del cónclave.

Entre más de 90 países, Chile fue uno de los cuatro invitados a la declaración al cierre de esta Cumbre por la Paz, junto a los organizadores Suiza y Ucrania. El compromiso de nuestro país con el derecho internacional y los derechos humanos es sólido y no es una política solo de…