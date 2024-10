Boric envía mensaje a denunciantes de delitos sexuales: "Yo les creo"

El Presidente Gabriel Boric se refirió este jueves a las bulladas denuncias de delitos sexuales -que involucran a figuras y personajes públicos- conocidas durante el transcurso de esta semana, y aseguró que, como Gobierno, "nuestro deber es creerles" a las presuntas víctimas de estos ilícitos.

Uno de los casos aludidos corresponde al del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, que está siendo investigado por un supuesto delito de violación en contra de una asesora de la cartera.

La otra indagatoria tiene como presunto agresor al exfutbolista y comentarista deportivo Jorge Valdivia, a quien se le acusó el lunes de cometer el mismo ilícito a una tatuadora. Por esta causa, se encuentra en prisión preventiva y, de hecho, el miércoles se conoció de una segunda denuncia en su contra del mismo tipo.

En este contexto, el Mandatario hizo las declaraciones mencionadas cuando se encontraba en la comuna capitalina de San Joaquín, durante una actividad donde resaltó la publicación de la Ley de Cumplimiento Tributario en el Diario Oficial.

"Quiero decirles en particular, a las mujeres de nuestro país, que nuestro compromiso es garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. Y que cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar; más aún, contra alguien que ostenta más poder", dijo.

"Nuestro deber es creerle (a la víctima): Yo le creo. Y es deber de la Justicia, sin presión alguna, determinar de manera imparcial la culpabilidad o no del acusado", agregó.

En la instancia, el Presidente también aprovechó de dirigirse a las fuerzas de su coalición, donde indicó que "no estamos para peleas chicas" y respaldó a la ministra del Interior, Carolina Tohá, como jefa de su gabinete, en medio de las críticas por el caso Monsalve.

CHILE VAMOS ACUDE A LA CONTRALORÍA

Las directivas de Chile Vamos -UDI, Renovación Nacional y Evópoli- acudieron a la Contraloría para solicitar que se avance en la investigación en el marco del caso Monsalve.

El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, indicó que "por supuesto que si hay un reproche hacia la ministra Tohá, pero sobre todo al Presidente Boric, que es el que manda, es que cuando se tuvo conocimiento de estas acciones, no se distribuyó el sumario como se había anunciado, no se le pidió renuncia al subsecretario Monsalve, no se le dijo que pusiera las imágenes a disposición del Ministerio Público. Sí se permitió que viajara al sur, sí se permitió que siguiera su puesto de trabajo como si no hubiera pasado nada".

"De todo eso es responsable el Presidente Boric, en mayor medida y en menor medida la ministra Tohá", añadió.

En tanto, el vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo (DC) lamentó que con esta situación del exsubsecretario "se ve una agenda mucho más ralentizada, se ve una agenda también que se ha complicado en vistas a lo que va a ser la elección de este fin de semana. Yo creo que el Gobierno tiene que retomar la agenda, pero para reimpulsar esa agenda tiene que tomar algunas decisiones".

Por lo que planteó hacer "uso de las facultades presidenciales, la posibilidad de un cambio de gabinete que afecte probablemente al equipo político que lo acompaña, a un equipo político que algunos probablemente decidirán ser candidatos o candidatas, y obviamente que aproveche ese impulso -tal vez- para impulsar áreas sectoriales de este Gobierno, que creo que para el último año de Gobierno le haría bien tener un reimpulso".