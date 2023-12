Boric llamó "columnista menor" a Francisco Covarrubias

En medio de su discurso por la inauguración de las obras de la Autopista Vespucio Oriente 2 (AVO 2), el Presidente Gabriel Boric llamó "columnista menor" a Francisco José Covarrubias, decano de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, comentarista de El Mercurio y panelista estable de Tolerancia Cero (CNN Chile).

Sin mencionar el nombre del analista, el Mandatario apuntó a la columna que el ingeniero comercial tituló "Día Horribilis", publicada el 15 de diciembre pasado, en la que cuestionó que el Jefe de Estado criticara a los matinales por no transmitirlo en vivo -escribió Covarrubias- "inaugurando la remodelación de una plaza en Renca (un balancín, un par de bancas y unas pocas petunias)", en medio de escándalos como el caso Democracia Viva y el arresto de Luis Castillo.

"El otro día un columnista menor hacía... o despreciaba la importancia de haber recuperado una plaza en la comuna de Renca en donde antes había un narcomausoleo", dijo Boric este jueves.

El Presidente recordó que el alcalde de Renca, Claudio Castro, "le respondió" a Covarrubias a través de una carta a El Mercurio, "tratando de darle a entender... Yo no sé si esa persona lo habrá entendido, pero yo creo que lo importante es lo que entiende la comunidad, la importancia que tiene para esos vecinos, si no me equivoco era Huamachuco, de poder recuperar ese espacio".

"Y esto hoy día corre también para Peñalolén, para Macul, para La Reina, para Ñuñoa. Y esperemos que sea así para todas las ciudades", concluyó.

El jueves tuvimos un hito muy importante para vecin@s de la histórica población Huamachuco, en #Renca. El retiro de dos mausoleos ilegales permitió una inédita recuperación de espacios públicos. Lamentablemente, luego de su inauguración, poco se dijo de eso. Acá lo explico 👇🏼 pic.twitter.com/iUqmL3BY9O — Claudio Castro Salas (@cn_castro) December 16, 2023

Cabe destacar que en marzo de 2019 el propio Boric, entonces diputado, recomendó a través de la red social Twitter -hoy X- una columna del mismo Covarrubias titulada "¿A quién le van a controlar la identidad?".

"Recomiendo esta columna de Francisco Covarrubias sobre la propuesta del gobierno de ampliar el control de identidad a menores de edad. Muy clara", decía en ese momento.