Boric se reunió con directiva del PC: No hablaron del impasse con Daniel Ortega

El Presidente Gabriel Boric recibió esta mañana en La Moneda a la directiva del Partido Comunista, encuentro en el que no hablaron sobre el impasse diplomático con Nicaragua, país al que Chile envió una nota de protesta tras los dichos contra Carabineros que formuló Daniel Ortega, que luego acusó recibo y tachó del Mandatario chileno de "pinochetito" -es decir, una versión pequeña del dictador Augusto Pinochet-.

La Comisión Política del PC estuvo encabezada por Lautaro Carmona, quien explicó que fue deliberada con anterioridad la decisión de no abordar la controversia. Boric ayer replicó llamando "dictador" a Ortega, cuya última reelección en 2021 el partido apoyó, pese al rechazo expresado por la comunidad internacional.

"No lo planteamos por opción; el solo hecho de que la directiva entera del PC esté en La Moneda conversando con el Presidente indica cuál es nuestro juicio de valor y nuestra mirada, y no queremos hacer de eso un tema que ni confunda, ni distraiga. No fue un tema planteado por ninguna de las partes. Con eso, el PC da señal de su pertenencia al Gobierno. Por opción, que es una pertenencia a un proyecto que encabeza el Presidente Gabriel Boric, la conclusión por omisión -por último- es que el PC no comparte las descalificaciones que han dicho sobre él. Punto", sostuvo.