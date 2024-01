Boric: Vamos a desplegar toda la fuerza del Estado para contener a los criminales

El Presidente Gabriel Boric reconoció que ha existido un alza en los delitos de alta connotación pública y adelantó que se desplegará "toda la fuerza del Estado" para combatir la delincuencia.

El Mandatario se refirió al doble asesinato de agricultores ocurrido en Malloa, planteando que "el despliegue de las policías ha sido eficaz, tenemos cuatro detenidos por este caso. Inmediatamente desde que se supo se desplegaron todas las alertas y hay cuatro personas detenidas que, una vez probado por la justicia la responsabilidad que tengan y de acreditarse ésta, van a tener que pagar y enfrentarse a la ley como corresponde".

"Durante la semana vamos a hacer más anuncios en materia de seguridad, no anuncios abstractos, sino soluciones y medidas concretas, en particular en ciertos sectores en donde ha habido situaciones críticas, pero que no les quepa duda que esto es una de nuestras principales prioridades como gobierno, que compartimos la indignación de la ciudadanía, que no estamos disponibles a dejar que esto se naturalice", adelantó.

Boric recordó que "el 2023 logramos, por primera vez en mucho tiempo, más allá del caso específico de la pandemia, contener e incluso disminuir levemente las cifras de asesinatos".

"Sin embargo, es cierto que en los últimos meses específicamente ha habido un aumento de los homicidios y además homicidios de alta connotación pública y eso nos tiene ocupados y preocupados, y no es algo que vayamos a normalizar, estamos tomando medidas muy concretas, donde vamos a desplegar toda la fuerza del Estado que sea necesaria para poder contener a estos criminales y para que los criminales enfrenten la justicia chilena como corresponde", agregó el Presidente.