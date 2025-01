Ministra Aguilera fue interpelada en la Cámara por las listas de espera

En la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados fue interpelada este miércoles la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien es cuestionada por las abultadas listas de espera y las irregularidades que detectó Contraloría en ellas en varios recintos a lo largo del país.

Pese a que las listas de esperas son un problema que han debido enfrentar distintos gobiernos, a la secretaria de Estado se le apunta por el aumento de personas en los registros.

De acuerdo a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a septiembre de 2024, se contabilizaron 2,6 millones de atenciones de especialidady 334 mil cirugías pendientes.

En paralelo a la interpelación, también funciona la Comisión Especial Investigadora por las listas de espera, presidida por el diputado Tomás Lagomarsino (PR), quien explicó que "hoy día en la interpelación, así como en la Comisión Investigadora, hay dos grandes aristas".

"Primero, las irregularidades que ha encontrado la Contraloría en 24 hospitales a lo largo de nuestro país y que no solamente es una extensiva de este gobierno, sino que hay informes desde el año 2012, por parte de la Contraloría, que hablan de los mismos problemas", explicó el parlamentario.

Y precisó que "una segunda arista es la magnitud de la lista de espera, que está en número de desorbitantes y sin precedentes".

No obstante, la actividad en la Sala estará a cargo del diputado Henry Leal (UDI), quien señaló que entre los principales puntos clave se encuentran: cómo se van a resolver las lista de espera, especialmente oncológicas, cuestionamientos sobre probidad y los compromisos del Gobierno en la materia.

"Lo que buscamos es certezas y respuestas concretas, plazos, porcentajes, cuánto va a reducir los tiempos de espera y las listas de espera. Cómo hacemos para evitar que se sigan muriendo al día cerca de 100 personas a las que nunca les llegó la llamada para una atención en lista de espera", afirmó.

"Esa es la realidad y por eso buscamos hoy día esta interpelación, para que la ministra se comprometa con cosas concretas", aseveró.

"El sistema de información es muy complejo"

La interrogación se prolongó por algo más de dos horas esta tarde. En la misma sesión, se aprobó un acuerdo de resolución presentado por Leal, con 50 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones, que expresa una preocupación por el excesivo aumento de las listas de espera, y también por la negativa del Gobierno a promover una integración efectiva entre el sistema de salud público y el privado.

📹 | Palabras finales de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en la #Interpelación realizada hoy por la @Camara_cl.



"Hago un llamado a los honorables diputados y diputadas en reconocer estos avances objetivos y mantener su apoyo en el enfrentamiento de los desafíos futuros,…

Parte de lo señalado por la secretaria de Estado es que, al instalarse este Gobierno, se encontraron con que los registros informáticos de las listas de espera estaban desactualizados: "No habían tenido mantención, porque este sistema fue desarrollado en 2018. La verdad, es que tenía un contrato que no se renovó, que no tuvo soporte ni mantenimiento", profundizó.

Consultada por la demora de la actualización, considerando su participación en el mandato anterior, la ministra precisó que "trabajé ad honorem para el Presidente Piñera, para el ministro Mañalich y para el ministro Paris durante dos años en el Consejo Asesor de la pandemia, no tenía responsabilidad sobre los sistemas de registro de listas de espera".

El diputado Leal retrucó que "usted lleva dos años y medio de ministra, ¿había que esperar tanto tiempo para cambiar el sistema?", por lo cual Aguilera sostuvo que "es fácil levantar discursos simples de temas muy complejos, y a veces, es difícil explicar lo complejo que es. El sistema de información es muy complejo".

Por otro lado, la autoridad tildó de "grave" que funcionarios públicos se saltaran la prioridad de los pacientes para que sus cercanos pudieran acceder a intervenciones quirúrgicas, y aseguró que se hicieron valer las responsabilidades administrativas, además de aclarar que "esto no quiere decir que todos los funcionarios del Ministerio o de los Servicios de Salud tengan estas prácticas, porque no es así".

Acto seguido, el parlamentario le preguntó "si está dispuesta pedir perdón a las familias" afectadas por estos casos, a lo que Aguilera replicó que desde el Gobierno, "lo que hacemos es la reparación de esas faltas, y justamente, todas las personas que son afectadas por las distintas irregularidades que se han detectado, se da instrucción de que se contacten y se los ponga primeros en la fila, para reparar cualquier problema que haya habido en su atención".

Ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refiere al plan elaborado para reducir las #ListasDeEspera, que contempla tres aspectos centrales. El aumento de la producción de servicios, la mejora de la resolución de la APS y la transparencia y el manejo de la información.

Terminada la sesión, el gremialista dijo no estar conforme con lo planteado por la ministra, acusando una falta de autocrítica, que no respondió las preguntas, y que tampoco anunció compromisos explícitos.