Fue Miguel Mellado: Diputado RN confesó haber grabado en secreto a Boric

Resuelto el gran misterio de la jornada. Tras largas horas de nerviosismo y expectación -y una denuncia en Fiscalía mediante- el "culpable" confesó: el diputado de Renovación Nacional Miguel Mellado admitió haber sido él quien grabó en secreto al Presidente Gabriel Boric y filtró el audio a la prensa.

La grabación clandestina tuvo luchar el martes por la noche, en una reunión que sostuvo Boric con parlamentarios de la Macrozona Sur en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, días antes de un nuevo viaje a La Araucanía, que concretará mañana viernes.

"Nos parece un hecho grave, que lesiona confianzas fundamentales", dijo el ministro Álvaro Elizade al comentar la decisión del Gobierno de presentar una denuncia frente a este hecho, que "podría revestir carácter de delito".

La situación generó rechazo transversal e instaló un manto de sospecha sobre los 18 parlamentarios que participaron en el encuentro: cuatro oficialistas y 14 de oposición, entre ellos Mellado, diputado RN por el Distrito Nº 23, que incluye a las comunas de Freire, Temuco, Pitrufquén, Loncoche, Carahue, Saavedra, Cholchol, Padre Las Casas, Nueva Imperial, Cunco, Pucón, Curarrehue, Toltén, Teodoro Schmidt, Villarrica y Gorbea, en La Araucanía.

"NO ESTUVE PRESENTE CUANDO SE COMENTÓ LA PROHIBICIÓN DE GRABAR"

El legislador hizo su mea culpa en una declaración escrita que publicó hacia las 22:30 horas en su cuenta de Twitter, y que fue dirigida al "Estimado Presidente Boric, Ministros y Parlamentarios de la Macrozona Sur".

"Como ya es de conocimiento público, se ha revelado la existencia de un audio de 10 minutos aproximados de duración de la reunión convocada el día martes en Cerro Castillo. Audio en el cual están las conclusiones y compromisos realizados por el Presidente a la Macrozona sur. A dicha reunión -y como todos los asistentes observaron-, no estuve presente en la primera parte, en donde se comentó la prohibición de grabar", explicó.

"Desconociendo lo anterior, es que grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión, en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe (la grabación a la prensa)", aseveró.

Declaración Pública reunión Cerro Castillo pic.twitter.com/F5OLmGM08y — Miguel Mellado Suazo (@melladosuazo) June 16, 2023

"En ese momento en que se me solicitó el audio consideré que no contenía nada de información distinta a las declaraciones públicas de los asistentes a la salida de la reunión, ni tampoco frases que denostaran a alguno de los presentes", justificó.

Mellado insistió en que no actuó con mala intención: "No me encontraba en el momento en que se acordaron las instrucciones de la reunión y transmití este audio creyendo que no era una reunión de carácter secreto, mas, si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los Ministros y a los Parlamentarios".

"Asumo esta responsabilidad y estoy disponible a conversar con el presidente (Boric) si así lo estima conveniente. Por último, quiero enfatizar que esto no es ni será excusa para dejar de trabajar por la región de la Araucanía y contra el terrorismo que nos afecta", finalizó, "atentamente, Miguel Mellado Suazo. Diputado por la Araucanía".