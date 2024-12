Moreira felicitó a Boric por su paternindad y le pidió no perseverar con el aborto libre

El Presidente Gabriel Boric anunció el embarazo de su pareja, Paula Carrasco, poco antes de la medianoche de este miércoles, situación que ha tenido una serie de reacciones y felicitaciones desde el mundo político.

Una de ellas fue la del senador Iván Moreira (UDI), quien en sus redes sociales dejó un polémico mensaje, en el que junto con felicitar la paternidad y maternidad que enfrentarán algunas figuras del Gobierno, instó a no seguir con el debate de la ley sobre aborto libre.

"¡Felicitaciones! Siempre es una buena noticia que un hijo venga en camino y que nos cambia la vida Gabriel Boric, Camila Vallejo y Karol Cariola", inicia la publicación del parlamentario.

Pese a estos buenos deseos, aprovechó de pedir al Ejecutivo "una reflexión más profunda por sobre la ideología y no perseverar en el aborto libre para proteger la vida del que está por nacer".

Este cuestionamiento al proyecto se suma al de otras figuras de oposición, entre ellas la diputada Ximena Ossandón (RN), quien afirmó que "esta es una tónica que usa este gobierno, que cada vez que tiene que cambiar la agenda tira la pelota al córner para tratar de cambiar el foco de la discusión".

"Yo pienso que no va a tener los votos (...) Chile no es un país abortista y fue realmente impresionante para mí, al menos como mujer, ver el anuncio de este proyecto de ley justamente de la vocera de Gobierno que está embarazada, que tiene a su hijo en el vientre, realmente a mí me chocó mucho", puntualizó la jefa de bancada.