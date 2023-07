El exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) cuestionó en El Primer Café que el Presidente Gabriel Boric decidiera invitar a los sectores políticos a firmar una condena al golpe de Estado -"un tema altamente sensible"- durante una entrevista radial en España. Además de opinar que el Mandatario sólo le "habla a su corazón político" mediante este gesto, estimó que "no es el lugar, no es la forma" para realizar un llamado de esa naturaleza. Por lo demás, "si él quisiera lograr un acuerdo en mínimos comunes, habría sido mucho más consecuente con el trabajo de la comisión" de conmemoración de los 50 años que lideró Patricio Fernández, quien renunció por críticas del PC y agrupaciones de derechos humanos.

