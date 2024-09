Boric criticó duramente a EEUU, Rusia y el derecho de veto en la ONU

El Presidente Gabriel Boric abogó este lunes en la Cumbre del Futuro, celebrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, por una reforma de la estructura del organismo internacional, que data de hace casi 80 años.

El Mandatario apuntó principalmente al famoso derecho de veto del que gozan cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -los que ganaron la Segunda Guerra Mundial: EE.UU., Rusia, China, Reino Unido y Francia-, que simboliza como pocos el desequilibrio de un mundo donde África, Latinoamérica y gran parte de Asia se sienten ajenas a la toma de decisiones.

"El 2024 no es 1945. Lo hemos visto en diferentes casos, en donde un país u otro, según el conflicto geopolítico, veta una resolución: por ejemplo, en el caso de Palestina recientemente con el veto de EE.UU. o anteriormente lo hace Rusia respecto a algún otro conflicto, si es que no le gusta esa resolución. Estos países no debieran tener derecho a veto", dijo en su intervención.

Boric afirmó que "desde Chile, sin pretender integrar el Consejo de Seguridad, exigimos que cambien las reglas del juego para que se adecúen, de una vez por todas, al nuevo mundo en que vivimos".

Ayer, los Estados miembros de la ONU adoptaron por consenso el llamado "Pacto para el Futuro", un documento sin carácter vinculante en el que se abre la puerta a una reforma del Consejo de Seguridad en su intento de convertirlo en un ente "más representativo e inclusivo", un rediseño de la arquitectura financiera de la institución y a nuevas regulaciones para los avances tecnológicos.