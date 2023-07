En el marco de su primera visita oficial a España, el Presidente Gabriel Boric participó este viernes en un encuentro con empresarios e inversionistas locales, organizado por la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) del país ibérico. "Nuestro país es un socio confiable y un destino seguro para la inversión", dijo el Jefe de Estado chileno, que invitó a "profundizar los lazos" que unen a ambas naciones, destacó la fortaleza de las instituciones nacionales y relevó al litio y al hidrógeno verde como oportunidades para liderar el combate del cambio climático. "Chile, por ciento, tiene problemas. No vengo a venderles un cuento de país perfecto, porque no lo somos. Tenemos un montón de desafíos y muchos dolores; desgarros que florecen, por ejemplo, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, heridas que no han sido cerradas, y una desigualdad profunda que todavía que hacer mucho por mejorar, pero somos un país que hemos mejorado significativamente en los últimos años", aseveró.

