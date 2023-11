El Presidente Gabriel Boric termina esta tarde su visita a Estados Unidos, y en la tradicional conferencia con los medios, se volvió a referir al conflicto entre Israel y Palestina, señalando que "la tranquilidad con la que me quedo de este viaje es que el presidente Biden me consta que comparte la preocupación, que no hay ninguna duda en la condena de los atentados terrorista de Hamás y que las respuestas militares tienen límites". Por lo anterior, subrayó que la política y el diálogo "es la solución y no la guerra, más aún cuando los civiles, las mujeres, los niños no son daños colaterales de una guerra desproporcionada, sino que son la principal causa y lo estamos viendo a diario".

