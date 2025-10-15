Síguenos:
Presidente Boric lideró conmemoración por 50 años de atentado contra Bernardo Leighton en Roma

El Presidente Gabriel Boric lideró este miércoles en Roma una actividad en conmemoración de los 50 años del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, ataque perpetrado por la dictadura de Augusto Pinochet en contra del exministro.

