El Presidente Gabriel Boric lideró este miércoles en Roma una actividad en conmemoración de los 50 años del atentado contra Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, ataque perpetrado por la dictadura de Augusto Pinochet en contra del exministro.
