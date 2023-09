El Presidente Gabriel Boric viajará a China en octubre para participar del Tercer Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta, iniciativa de Pekín que impulsa el comercio económico y busca expandir la influencia de esa potencia en Asia, África y América Latina.

Según autoridades chinas citadas por La Tercera, representantes de más de 90 países ya han confirmado su asistencia a este foro, que cumple 10 años desde que fuera creado por el presidente Xi Jinping.

El Mandatario llegará a ese país después de su visita por Estados Unidos, entre el 19 y el 23 de septiembre, donde además de acudir a Nueva York para participar de la 78 Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), tiene contemplado pasar una noche en Washington.

Ha trascendido que mientras Boric esté en la capital de ese país, es posible que encabece un homenaje al excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, quien fue asesinado en esa ciudad por órdenes de Augusto Pinochet el 21 de septiembre de 1976.

No obstante, para este tipo de viaje el itinerario del Presidente suele no estar cerrado hasta el último día, por lo que tal gesto no ha sido confirmado.