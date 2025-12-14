Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago13.6°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Presidente Kast

"Felicitaciones José Antonio Kast": Lula saludó al Presidente electo de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El mandatario brasileño, referente de la izquierda latinoamericana, le deseó "mucho éxito".

 EFE archivo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de Brasil y referente de la izquierda en América Latina, Lula da Silva, saludó -en portugués- el triunfo del derechista José Antonio Kast en la segunda vuelta chilena.

"Felicitaciones @joseantoniokast por su elección a la Presidencia de Chile y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado", puso en la red X.

Lula agregó: "Deseo al presidente electo mucho éxito en el desempeño de su futuro mandato".

Además, adelantó que "seguiremos trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada