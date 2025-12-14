"Felicitaciones José Antonio Kast": Lula saludó al Presidente electo de Chile

El presidente de Brasil y referente de la izquierda en América Latina, Lula da Silva, saludó -en portugués- el triunfo del derechista José Antonio Kast en la segunda vuelta chilena.

"Felicitaciones @joseantoniokast por su elección a la Presidencia de Chile y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado", puso en la red X.

Lula agregó: "Deseo al presidente electo mucho éxito en el desempeño de su futuro mandato".

Además, adelantó que "seguiremos trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer las excelentes relaciones bilaterales, los sólidos lazos económicos y comerciales que unen a Brasil y Chile, la integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como zona de paz".