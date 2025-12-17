¿Simpática o inadecuada? Juicio a la foto de Kast con la motosierra de Milei

Una de las imágenes que dejó la visita a Argentina del Presidente electo, José Antonio Kast, fue la foto que se sacó con el mandatario trasandino, Javier Milei, y su motosierra, con la que simbolizó en su momento que desmontaría gran parte del Estado para eliminar gastos que consideraba innecesarios y además responsables de la crisis económica de su país.

Sin embargo, lo que quiso ser un gesto de complicidad de las dos figuras de la derecha latinoamericana generó reacciones opuestas en diferentes sectores políticos de nuestro país, que se debatieron entre considerarla "simpática" por parte de los partidarios del futuro Jefe de Gobierno o "inadecuada" desde la que será su oposición.

En El Primer Café de Cooperativa la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, fue directa: "Me complicó la foto con la motosierra".

La dirigenta reconoció que el viaje de Kast era completamente legítimo, pero "en lo político abre flancos porque hubo cosas que estuvieron demás. De partida el gobierno de Milei se asocia a un experimento económico que ha sido muy polarizante en Argentina, que tiene muy alterado el ambiente político y la vida. Sus indicadores de aumento de la pobreza son complejos".

Y añadió que "Milei además se vincula a un liderazgo que desmantela políticas sociales, que ataca al feminismo, que está en contra de la idea de justicia social. Gobierna con alta conflictividad social. En Chile hay miedo al desorden, pero también a que haya ajustes demasiado violentos y brutales".

Schubert: Una foto simpática y alegre

Completamente diferente fue la visión del diputado republicano Stephan Schubert, quien afirmó que "la foto de la motosierra es simpática y demuestra la alegría de que distintos países de Latinoamérica están dejando la izquierda y sumándose a la derecha. Es una buena señal y creo que el viaje también refleja aquello. El profundizar las relaciones".

Sin embargo, reconoció que "lo de la motosierra en Argentina tiene la realidad en lo que ellos han vivido. Un estado que creció mucho, que estaba plagado de subsidios que lo hacían inviables. No es lo mismo en Chile, no es un símbolo que haya usado José Antonio Kast. Son realidades diferentes. Lo que se hizo allá no necesariamente va a hacerse acá. Sí hay buenas ideas que se pueden imitar".

Y sobre el viaje del futuro Mandatario apuntó que "podemos ver a un Presidente electo que inmediatamente se pone a trabajar. Mas que ansiedad de él por asumir hay ansiedad de los chilenos porque él asuma. Las gestiones que hace generan mucha esperanza. La señal de ir a Argentina es buena".

Santa Cruz: Refleja ímpetu

El presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, se alineó más bien con quienes le restan importancia a la imagen: "La foto es más bien anecdótica. La motosierra para quienes no vivimos en Argentina refleja el ímpetu del presidente de Argentina y lo interpreto como el ímpetu del Presidente electo para hacer su Gobierno en Chile".

Además, sobre el hecho de que Kast asumiera el lema "la libertad avanza" del mandatario argentino planteó que "la referencia alude a la disputa o la tensión entre democracias liberales como Chile y Argentina y los que están bajo dictadura como Cuba y Venezuela. Entre ambos bloques hay una tensión evidente. Así lo interpreto yo: tensión entre países democráticos y los que están bajo dictaduras".

Y sobre la importancia de la visita del futuro Jefe de Estado a Buenos Aires, expuso que "Argentina es el país con que compartimos la mayor frontera y el hecho de que fueran empresarios muestra la importancia que ve Kast en la colaboración de ambos países en temas comerciales. Y también se refirió a corredor humanitario que es nuestra otra gran prioridad, la migración".

Krauss: Señal ideológica

Alejandra Krauss, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, rebatió a los panelistas de derecha: "No encontré que la foto de la motosierra era divertida, a diferencia de lo que sostienen el diputado Schubert y Juan Manuel Santa Cruz. Las imágenes dicen mucho, sumado a lo que luego dice Kast de que la libertad avanza en toda América Latina".

"No me pareció adecuada esa imagen porque en nuestro país no necesitamos motosierra. Nosotros vamos a tener una inflación al 3% y no al 30% como Argentina. Si quiso dar esa señal apuntaba a otro tema y no a la situación real de nuestro país; es dar una señal ideológica. ¿Me pueden decir si nuestro país y nuestra democracia se puede asimilar a otros países? ¿O el concepto de la libertad es otro, no vinculado a los valores democráticos?", profundizó la exministra.

Y enfatizó en que "esta visita da señales contradictorias para lo que el país requiere y para lo que fue la visión republicana de todos los hitos de tradición del domingo: el reconocimiento inmediato del Presidente en ejercicio del triunfo de José Antonio Kast, el reconocimiento de la candidata derrotada al triunfo de José Antonio Kast, la visita de la candidata derrotada a José Antonio Kast".