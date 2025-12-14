Iglesia Católica pidió a Kast un "ambiente de diálogo, encuentro y respeto"

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile envió una carta de saludo al Presidente electo, José Antonio Kast Rist, para felicitarlo por su triunfo electoral, pero encomendándole la tarea de liderar a la nación en un tiempo que -dijeron- "demanda lucidez, generosidad y un profundo compromiso con el bien común".

En el texto a Kast, católico practicante, los representantes de la Iglesia Católica reconocen que Chile atraviesa un periodo de "dolores acumulados" y desconfianza en las instituciones; pero valoran la "fortaleza, dignidad y resiliencia" del pueblo, en camino a que "la fuerza de la razón prevalezca siempre sobre la razón de la fuerza".

El grupo anima al futuro mandatario a promover un "ambiente de diálogo, encuentro y respeto", señalando que estos elementos son imprescindibles para reconstruir la confianza social y deben basarse en la convicción de la dignidad inalienable de toda persona.

"Como pastores de la Iglesia Católica que peregrina en Chile, reafirmamos nuestra vocación de contribuir al bien común desde la misión que el Evangelio nos confía. Queremos seguir siendo testigos de esperanza, cercanos especialmente a quienes viven pobreza, exclusión o sufrimiento. Nos preocupa la creciente denigración de migrantes y personas vulneradas, y reiteramos nuestro compromiso por la vida, la dignidad humana y la protección de los más débiles, recordando las palabras del Papa León XIV en su exhortación apostólica Dilexi te: 'en el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes'", manifestaron.