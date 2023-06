Adolfo Millabur ve una "intención genuina" del Presidente Boric para resolver la cuestión mapuche

El exalcalde y exconvencional mapuche, Adolfo Millabur, dijo ver en el Presidente Gabriel Boric una "intención genuina" y sin prejuicios para avanzar en resolver la cuestión mapuche y sus tierras ancestrales, para lo cual el miércoles instaló la Comisión para la Paz y el Entendimiento.

Millabur, integrante de esa instancia, destacó en El Diario de Cooperativa que "el Presidente tiene una genuina intención, que no tiene los prejuicios de generaciones anteriores sobre la violencia para con los mapuche reciente".

Ante las voces que señalan que la violencia en la Macrozona Sur inició hace cerca de tres décadas, tras los primeros atentados de orgánicas radicales, "no lo comparto porque hemos vivido y cargado con más de 150 años de violencia como mapuche".

"Lo que está pasando hoy es consecuencia de una incomprensión de lo que el Estado nunca ha querido abordar", afirmó, apuntando que, antaño, "de manera desvergonzada y sin pudor se hicieron de nuestras tierras (...) ha sido puro pillaje, con el aval de las instituciones del Estado".

En ese marco es que, valoró Millabur, "el Presidente Boric, con su juventud, me magino tiene la genuina esperanza de que no le quiere heredar a sus descendientes un conflicto que se puede resolver".

"DIALOGAR CON QUIEN QUIERA DIALOGAR"

La Coordinadora Arauco Malleco repudió la Comisión, asegurando que "es otro intento del poder de dominación condenado al fracaso", al tiempo que cargó contra Millabur, a quien tachó de "yanakona".

"El concepto yanakona no me implica ni me afecta, porque tengo la convicción de que no estoy en ese papel. Tengo un camino que he recorrido y una conducta frente a la lucha de mi pueblo", comentó el comisionado.

Precisó que la comisión presidencial aún no sesiona por primera vez, a la espera de los últimos trámites administrativos de su creación, y que la estimación que puedan reunirse desde la próxima semana.

Cuando ocurra, establecerán los actores que invitarán: "Como la comisión es tan diversa, habrá que conversar con todos los sectores y actores que quieran dialogar para llegar acuerdo en una ruta que tenemos que ofrecerle al país", cerró.

Aparte de Millabur, la instancia está conformada por el exministro Alfredo Moreno; el senador Francisco Huenchumilla; la representante del GORE del Biobío, Gloria Callupe y su par de La Araucanía, Juan Pablo Lionelli, la senadora Carmen Gloria Aravena; la diputada Emilia Nuyado; y el presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria-Malleco, Sebastián Naveillán.