Delincuentes botaron postes, robaron cables y dejaron sin luz a Chiu Chiu

Alrededor de un kilómetro de la Ruta 21-CH se vio afectado por el robo de cables en grandes cantidades, hecho que provocó un corte de electricidad y mantiene desde la madrugada de este viernes sin energía al poblado de Chiu Chiu, ubicado en la Región de Antofagasta, a unos 30 kilómetros de Calama.

En el sector del Paredón, delicuentes con maquinaria derribaron los postes para apropiarse del cableado.

"Yo me di cuenta a las 04:00 (de la mañana) que no había luz, pero no pensamos que era tan malo lo que había pasado; pensamos en una colisión, acá hubo más de 17 postes derribados, en el suelo, y una gran cantidad de cables eléctricos que no están", relató Ivan Galleguillos, representante del pueblo atacameño en Chiu Chiu.

"BANDA ORGANIZADA"

El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, señaló que es primera vez que el poblado se ve afetado por una situación como ésta, y anunció el traslado de un generador desde Antofagasta para abastecer a los afectados.

A la vez, "hemos pedido que se trabaje en una solución definitiva, por eso vienen trasladando tanto postes como cables desde Iquique y Antofagasta. Las obras van a durar entre cinco y siete días, según nos ha señalado la empresa CGE", señaló Ballesteros.

"Aun cuando la denuncia le corresponde a CGE, nosotros pondremos los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para tener acciones de persecución penal, porque ésta no es una acción normal, no es un robo de cobre común: acá se empleó maquinaria y según nuestra estimación, sería una banda organizada, a la que vamos a perseguir", concluyó la autoridad provincial.

CGE ANUNCIA ACCIONES LEGALES

Horas más tarde, CGE emitió un comunicado al respecto, asegurando que se trata del "hurto de conductores eléctricos de mayor magnitud que se ha registrado en la región durante los últimos años", y atribuyó a bandas organizadas la destrucción de 21 postes "para sustraer 5.000 metros de cables".

"Hemos realizado un amplio despliegue de recursos y personal, enfocándonos principalmente en la pronta recuperación del suministro a nuestros clientes de Chiu Chiu y Lasana, para lo cual hemos dispuesto de un generador que proporcione energía eléctrica a ambos poblados hasta que podamos reparar los graves daños (...) trabajos que se extenderán durante aproximadamente una semana", informó el gerente zonal de la compañía en Antofagasta, Paulo Cruz.

Advirtiendo que sólo en el primer semestre de 2023 la empresa registró más de 675 eventos similares a lo largo del país, el directivo consideró "necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto".

Dado que presentarán acciones legales en este caso, planteó que "como compañía realizamos las denuncias respectivas, pero es necesario perseguir y desarticular a estas bandas, ya que su accionar afecta directamente a miles de familias".