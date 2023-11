Falta del parte policial dejó libre a detenido por manejar ebrio con resultado fatal

El Juzgado de Letras y Garantía de María Elena envió un oficio a Carabineros para solicitarle que informe por qué no hizo llegar los antecedentes preliminares del accidente de tránsito ocurrido el fin de semana en la comuna, en el que un turista peruano de 54 años murió tras ser impactado en su motocicleta por un automovilista que manejaba ebrio.

En la audiencia de control de detención, el fiscal Andrés Godoy explicó que no contaba con el parte policial del caso, pese a haberlo solicitado de manera reiterada a Carabineros.

"Me comunicaron en la tarde que a esta persona la habían dado de alta del hospital y que estaba en condiciones de pasar a control de detención, por lo que solicité que me remitieran el parte policial", señaló Godoy.

"En horas de la noche, alrededor de las 23:00 horas, me comuniqué nuevamente con la Tenencia de María Elena y solicité que me reitieran el parte policial a mis correos personal e institucional, porque la audiencia se iba a llevar a cabo por la mañana. Hoy me comuniqué nuevamente con la Tenencia, informando que no me habían enviado el parte y hasta ahora no tengo constancia de eso", agregó.

A raíz del cumplimiento del plazo legal de detención, y sin los antecedentes necesarios para resolver su situación procesal, el tribunal ordenó la liberación del imputado -un boliviano de 24 años-, bajo apercibimiento y a la espera de citación.