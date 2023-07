Familiares de joven fallecida tras cirugía bariátrica se manifestaron en el frontis de clínica de Antofagasta

Cerca de 40 familiares y amigos de Sheccid Sepúlveda, joven de 20 años que falleció tras realizarse una cirugía bariátrica en la Clínica Bupa de Antofagasta, llegaron hasta el frontis del centro asistencial para manifestarse y exigir la entrega de documentación asociada a su muerte.

La situación está enmarcada en medio de una querella por cuasidelito de homicidio, interpuesta por Jacqueline Saavedra, madre de la joven, contra todos los responsables de la muerte de su hija. Pero, cuya investigación está estancada por la falta de colaboración del recinto.

Según relató la mujer, ella se presentó en la clínica días después de la muerte de su hija para "solicitar la documentación correspondiente para colaborar con la doctora del Servicio Médico Legal y me la entregaron automáticamente".

Sin embargo, apuntó que ahora desde el centro asistencial no han entregado los antecedentes. "Estamos tratando de exigir que hagan entrega de la documentación porque sin eso no se puede realizar la autopsia, y sin la autopsia no podemos dilucidar lo que realmente ocurrió", señaló, ya que, desde el SML Antofagasta no se pueden enviar las pericias a Santiago para continuar la investigación.

Asimismo, acusó que este no sería el único caso de este tipo que estaría ligado a uno de los funcionarios que intervino a la joven, sino que habría otras personas que se le realizaron procesos médicos que no llegaron a buenos resultados.

Por otra parte, familiares y amigos esperan que la situación se resuelva rápidamente -se encuentra desde abril en espera- y, Macarena Toledo, amiga de la joven, señaló que "esperamos que el médico en cuestión, que generó esta negligencia, no ejerza más".

Se espera que durante la próxima semana se deberían entregar más detalles para que esta investigación avance.