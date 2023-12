Gobernador de Antofagasta: Preocupa la vulnerabilidad del sistema de plantas desaladoras

A cuatro días de que comenzara el corte de agua que mantiene a 60 mil clientes afectados en la capital regional, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, expresó su inquietud por la "vulnerabilidad" del sistema de plantas desaladoras que apoya la red hídrica en esa zona.

Considerando que una falla eléctrica provocó la emergencia, el jefe regional planteó en Lo que Queda del Día que "lo que preocupa es la vulnerabilidad, lo frágil que es este sistema de plantas desaladoras, porque me comentaban ahora que por normativa legal, no tienen que tener un sistema de respaldo eléctrico que les permita su funcionamiento".

"Entonces se tienen que levantar mayores exigencias legales para que funcionen. No puede ser que se corte el cable de alimentación y tengas a una ciudad entera colapsada", subrayó.

Atendido lo anterior, relevó que "los liderazgos tienen que apuntar a dar soluciones, y no aumentar la queja", admitiendo que "me han molestado algunos liderazgos, especialmente algunos diputados que han estado más preocupados de generar polémicas, ruido, molestia, que de llegar con agua y soluciones. Lo mismo con Senapred, o sea, no podemos estar en esta ambivalencia, tenemos que dar medidas claras".

En esa línea, estimó que "los diputados tienen que dedicarse a mejorar las leyes; he visto diputados que han hecho mucho anuncio y declaraciones, pero que en realidad no apuntan al foco, a solucionar las cosas. Entonces mi invitación es a que mejoren las leyes que regulan las plantas desaladoras, porque lo que está nos lleva a este colapso".

Díaz incluso alertó que "en general en Chile se habla de que todos vayamos avanzando hacia este tipo de plantas, y claramente estamos mostrando una debilidad que podríamos haber previsto", al tiempo que cuestionó que "los servicios fiscalizadores no hayan puesto de una manera proactiva las advertencias por esto que está pasando".

APOYO DE LAS MINERAS

Por otro lado, sostuvo que "tenemos que ir avanzando hacia un mayor compromiso de las compañías mineras con los territorios", puesto que "Antofagasta requiere 1.300 litros por segundo para poder funcionar, y a cerca de 15 kilómetros está una desaladora que produce 4.000 litros por segundo, que es la de Minera Escondida, y no existe un sistema de respaldo o que permita unir esa planta con los sistemas de Aguas Antofagasta".

Si bien durante este corte "he tenido la mejor disposición de todas las compañías mineras -todas me han ofrecido ayuda con camiones aljibes, están trabajando conmigo, me han dado muchas donaciones-, este tema es algo que podríamos conversar, porque si generamos este sistema de respaldo, no debiéramos estar en esta condición en Antofagasta. Creo que Antofagasta en general, y la gente que viene a esta región, se merece mucho más de lo que ha tenido ahora".

Volviendo a la contingencia, adelantó que "lo que se está visualizando, y por lo menos mi esperanza, es que el viernes podamos tenerlo resuelto", tomando distancia de la proyección de Senapred de que el agua puede volver el lunes, y aprovechando de criticar que hizo entrega de información "un poco para evitar la responsabilidad".

"Creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para dar una solución lo más urgente posible, y por lo mismo, por la información que he tenido de ENGIE, por lo que está haciendo Aguas Antofagasta, creo que estamos más cerca de solucionarlo el viernes que otra alternativa. Ahora, si ocurre lo otro, voy a pedir que el Gobierno a nivel central actúe con más fuerza, con un estado de emergencia, porque claramente no se pudo resolver desde acá", adelantó.