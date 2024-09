La Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Calama recuperó decenas de artículos electrónicos robados y fuegos artificiales e incautó más de 30 millones de pesos, en una indagatoria que dejó tres detenidos, todos chilenos.

El caso se originó en una denuncia por el hurto de un notebook avaluado en 500 mil pesos, y con la información de que luego estaba siendo vendido a través de internet, la policía logró identificar a los responsables, que usaban un perfil falso para comercializar los objetos robados, y dar con su paradero, para concretar el allanamiento de un domicilio en la ciudad.

Allí fueron hallados, entre otros artículos, 21 computadores portátiles, 2 de escritorio y un modelo All in One, además de cinco celulares y equipos musicales.

El subprefecto Rainier Fritz pidió a los vecinos que "si reconocen algunas de las especies, se acerquen al cuartel de la PDI de Calama".

🔍 Todo comenzó con la denuncia de hurto en Antofagasta y culminó con la incautación en #Calama

- 21 notebooks

- Equipos musicales y electrónicos



Mira el video para ver todo lo recuperado y si eres una de las víctimas, ¡acércate a la PDI Calama!

Los tres detenidos serán imputados inicialmente por los delitos de receptación y almacenamiento ilegal de fuegos artificiales.