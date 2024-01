Senador RN criticó a Codelco tras paro de operaciones de SQM en el Salar de Atacama

Luego de que SQM suspendiera sus operaciones de extracción de litio en el Salar de Atacama debido a las protestas del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), el integrante de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, senador Rafael Prohens (RN), criticó el comportamiento de Codelco en la zona y sostuvo "siempre ha estado en cuestionamiento por las comunidades indígenas".

"La mala conducta que ha tenido Codelco permanentemente en el desarrollo de sus actividades productivas en la alta cordillera, no solamente Antofagasta, sino que en cualquier lugar que ha estado, siempre ha estado cuestionado por las comunidades indígenas", aseveró el legislador de Chile Vamos.

"Que no es un buen vecino, que no es una empresa que colabora con el medioambiente, y eso lo han hecho notar hoy nuevamente. Ellos no están en contra de SQM, no están en contra de Albemarle, pero sí tienen mucho recelo de lo que puede hacer Codelco en este nuevo negocio que se ha hecho en el Salar de Atacama", complementó.

Durante esta semana las comunidades indígenas se tomaron los caminos hacia el salar para protestar por sentir que no fueron considerados en el memorándum de entendimiento o preacuerdo entre SQM y Codelco.

Tras lo anterior, la empresa SQM informó el sábado que la paralización de sus obras surgió "como consecuencia del continuo bloqueo de los caminos principales para el acceso a la faena del Salar de Atacama. La Sociedad ha decidido detener las operaciones de dicha faena a la espera de poder retomar su normal funcionamiento".

Cooperativa se contactó con el presidente del CPA, Vladimir Reyes, para tener una reacción desde la comunidad indígena. Sin embargo, se encontraba reuniendo mayores antecedentes del cese de operaciones de SQM en el Salar de Atacama.

Pese a esto, la empresa minera manifestó que todavía no ha informado sobre la fecha en que retomará las actividades mineras en la zona.

"SE PUDO HABER EVITADO EL CONFLICTO"

En tanto, el diputado por la Región de Atacama, Jaime Mulet (FRVS), afirmó que "el hecho de que SQM paralice no afecta directamente a otras mineras. Ahora, ¿se hizo mal el acuerdo? bueno, hay aspectos del acuerdo que sin lugar a dudas son complejos".

"He pedido una sesión especial que espero que se haga pronto en la Cámara para también analizarlo allí y ver todas las posesiones que hay sobre la materia", señaló, y agregó que "se pudo haber evitado un conflicto como este al haber tenido mayor consideración con el CPA, ya que ellos han trabajado en los acuerdos anteriores, han hecho entendimientos con SQM, con Corfo y con el Estado de Chile", concluyó.