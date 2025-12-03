Sernapesca incautó más de dos toneladas de jibia y pulpo en Tocopilla

Un operativo de fiscalización de la Dirección Regional de Sernapesca Antofagasta detectó un grave caso de fraude y pesca ilegal en Tocopilla, donde se incautaron recursos y se cursó una citación judicial a los responsables de una planta procesadora.

La acción se centró en controlar la acreditación de origen legal de los recursos del mar destinados a consumo humano, donde Sernapesca constató que la planta mantenía 250 kilos de jibia sin acreditación de origen legal. Sin embargo, la infracción más grave fue la adulteración de la producción de dos toneladas de pulpo del norte, un recurso que se encuentra actualmente en veda.

Los fiscalizadores, al revisar el cargamento etiquetado como pulpo, hallaron moldes de acero y jibia en su interior, lo que sugiere que esta producción ilegal intentaba reemplazar el pulpo extraído ilegalmente durante el periodo de veda.

La directora regional de Sernapesca Antofagasta, Pilar Irribarren, destacó que "la comunidad debe tener la garantía de que los productos pesqueros que consumen pasan por una serie de rigurosos procesos de control de calidad, verificando que en todo momento se cumpla con la normativa pesquera vigente".

Añadió que Sernapesca continuará con su labor de control a lo largo de la región, velando por el cumplimiento normativo en toda la cadena de valor.

Los productos detectados en esta fiscalización fueron decomisados y los responsables de la planta quedaron citados al Primer Juzgado de Letras de Tocopilla.