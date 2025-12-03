Sernapesca incautó más de dos toneladas de jibia y pulpo en Tocopilla
La planta procesadora fue citada al Primer Juzgado de Letras tras hallarse moldes de acero y jibia en el embalaje de pulpo.
Jara y Kast escalaron diferencias en tenso debate Archi
Rafael Araneda recibe críticas por su manejo durante petición de matrimonio en la Teletón
Luis Marín por críticas de Charles Aránguiz: Tuvo mucha valentía al decirlo públicamente
SuperGeek en Cooperativa: así es el sistema Direct to Cell
"Total respaldo" de Kast a Jorge Quiroz, pese a colusión y a haber manejado borracho
Kast sobre inmigrantes irregulares: "No los voy a echar, los vamos a invitar (a que se vayan)"
Un operativo de fiscalización de la Dirección Regional de Sernapesca Antofagasta detectó un grave caso de fraude y pesca ilegal en Tocopilla, donde se incautaron recursos y se cursó una citación judicial a los responsables de una planta procesadora.
La acción se centró en controlar la acreditación de origen legal de los recursos del mar destinados a consumo humano, donde Sernapesca constató que la planta mantenía 250 kilos de jibia sin acreditación de origen legal. Sin embargo, la infracción más grave fue la adulteración de la producción de dos toneladas de pulpo del norte, un recurso que se encuentra actualmente en veda.
Los fiscalizadores, al revisar el cargamento etiquetado como pulpo, hallaron moldes de acero y jibia en su interior, lo que sugiere que esta producción ilegal intentaba reemplazar el pulpo extraído ilegalmente durante el periodo de veda.
La directora regional de Sernapesca Antofagasta, Pilar Irribarren, destacó que "la comunidad debe tener la garantía de que los productos pesqueros que consumen pasan por una serie de rigurosos procesos de control de calidad, verificando que en todo momento se cumpla con la normativa pesquera vigente".
Añadió que Sernapesca continuará con su labor de control a lo largo de la región, velando por el cumplimiento normativo en toda la cadena de valor.
Los productos detectados en esta fiscalización fueron decomisados y los responsables de la planta quedaron citados al Primer Juzgado de Letras de Tocopilla.