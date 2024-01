Autoridades de Atacama y trabajadores de Paipote piden cancelar el cierre de la fundición

Una delegación de la Región de Atacama conformada por el sindicato de la Fundición Hernán Videla Liera emplazada en Paipote, el gobernador de la zona, Miguel Vargas, y las senadoras Yasna Provoste (DC) y Paulina Vodanovic (PS) llegaron hasta el Palacio de la Moneda para pedir que se cancele la decisión de cerrar la empresa.

Desde el mencionado sindicato de trabajadores aseguraron que se está cometiendo un error gravísimo al limitar la capacidad de fundición del país y que se está jugando con la historia de la zona.

Asimismo, reclaman que fueron defraudados por el Presidente Gabriel Boric, ya que cuando era candidato se reunió con los trabajadores y firmó una carta en la que aseguró que fortalecería la empresa.

En el cumpleaños de la Fundición de Paipote, Directorio @ENAMIChile anuncia el cierre temporal de sus operaciones.

Las paradojas de la vida❗️

Esperamos que @GobiernodeChile enmiende error y revierta decisión.@goreatacama @MinMineria_cl https://t.co/z5ka8PdSae — Miguel Vargas Correa (@mvargasatacama) January 28, 2024

"ATACAMA GIRA EN TORNO A LA FUNDICIÓN"

El presidente del sindicato de trabajadores N°1 de la fundición, Eduardo Vela Barrera, expresó que "la economía de Atacama gira en torno a la fundición de Paipote. Nosotros los trabajadores no amenazamos, sólo queremos que nos escuchen. Cómo va a estar equivocada la región, donde contamos con los alcaldes, la totalidad de los parlamentarios y el gobernador".

"El Gobierno debe escucharnos y revertir esta situación. Es terrible la situación que viven los trabajadores hoy día. Hago un llamado a las autoridades, a las cuales votamos por ellas, hicimos campaña por ellas, y hoy día toman la decisión personas que ni (siquiera) conocen la región", agregó el dirigente.

Vela afirmó que el cierre se dio de manera sorpresiva, ya que los trabajadores tenían un acuerdo previo con la Empresa Nacional de Minería (Enami) de hacer un proceso de traslado paulatino hacia una nueva fundidora que se plantea establecer.

La senadora por Atacama, Yasna Provoste (DC), señaló que "lo que esperamos es que el Gobierno pueda revertir esta mala decisión. Como aquí se ha señalado, la Fundición Hernán Videla Lira es un pilar muy importante para el desarrollo de la minería, es la única fundición que hoy día tiene la Enami que, dentro de su misión, está la de poder garantizar una fundición".

"No entendemos esta decisión que ha hecho el Gobierno de maltrato a la Región de Atacama, de desconocer el aporte que hace la pequeña y mediana minería, no solo al presupuesto de la nación, sino que también del país. No se barajaron alternativas distintas más que este cierre", cuestionó la legisladora.