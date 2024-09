Diputado Mulet repudia prisión de mujeres acusadas de hurtar panes añejos

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet denunció que dos mujeres acusadas de haber hurtado diez panes añejos se encuentran en prisión preventiva, por lo que adelantó que presentará un recurso de amparo para que salgan en libertad.

Según expuso el parlamentario en sus redes sociales, el hecho ocurrió en la comuna de Freirina, en la Región de Atacama, lo que provocó una denuncia por parte de la Fiscalía y el municipio, a quienes acusó de "descriteriados".

"Es increíble, la verdad. Dos mujeres llevan presas varios días, acusadas de haber hurtado diez panes. Las acusó el municipio de un hurto simple, un hurto falta", explicó el diputado por Atacama.

Agregó que las acusadas "no se presentaron a la audiencia sin saberlo. El propio abogado de ellas reconoció que ellas no sabían, que no era responsabilidad de ellas, (pero) el juez las metió presas".

"Las personas están presas hoy en la Cárcel de Vallenar, (donde) llevan tres días, y pueden estar tres días más. Es realmente inconcebible lo que pasa en este país: ¿cómo pueden meter presas a esas mujeres? Que niegan, por lo demás, ese hurto", manifestó.

Mulet catalogó el hecho como "muy grave", y adelantó la redacción de "un recurso de amparo para que ojalá, (ambas mujeres), salgan lo antes posible en libertad".

Increíble en #freirina Juez decreta prisión de 2 trabajadoras por “hurtar”10 panes (añejos), hecho que niegan. No se presentaron a audiencia por error. Juez, Fiscal y Municipio que las denunció, descriteriados.

Preparo amparo. #frerina#mosciatti #Boric pic.twitter.com/8kEMqTZrKs — Jaime Mulet (@Muletjaime) September 8, 2024

La polémica de Ovalle

Las críticas del legislador se dan luego de la polémica decisión de un juez de Ovalle, que dejó en libertad a más de 20 integrantes de una banda narco.

Dicha resolución fue apelada por la Fiscalía en la Corte de Apelaciones, que finalmente decidió apresar a los imputados; lo que obligó, en algunos casos, a emprender esfuerzos de recaptura.