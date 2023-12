Minera de Aysén se expone a una multa de 15 mil millones de pesos

La Superintendencia de Medio Ambiente en la Región de Aysén formuló cargos contra la empresa Sociedad Minera Pacífico del Sur SpA, titular de minera El Toqui, tras detectar cuatro incumplimientos en materia ambiental ocurridos entre los años 2021 y 2023.

La minera con asiento en la localidad de Alto Mañihuales en la comuna de Coyhaique arriesga una multa de hasta 20 mil Unidades Tributarias Mensuales, equivalentes a más de 15 mil millones de pesos, por irregularidades en el manejo y disposición de sus residuos mineros en el relave Doña Rosa.

Las infracciones son cuatro: no realizar limpieza de la piscina de sedimentación del relave; presentar un servicio de transporte deficiente en el traslado y disposición de los desechos mineros; no enviar las aguas del sistema de drenaje de la mina hacia la piscina de sedimentación; y disposición de aguas contaminadas en un área no autorizada.

Estos hechos fueron detectados en los meses de abril y junio de 2021, en agosto de 2022 y febrero de 2023, por fiscalizadores de la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Dirección General de Aguas y la seremi de Salud.

Al respecto, la superintendenta de Medio Ambiente (s), Claudia Pastore, afirmó que "es importante recordar a los titulares de los proyectos que no basta con contar con un permiso ambiental; el cumplimiento de estos es un imperativo".

Tras ser notificada de los cargos, la empresa cuenta con diez días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y otros quince para formular sus descargos por la multa que se les pretende aplicar por no disponer de manera correcta los desechos mineros al interior del relave Doña Rosa, que tiene una capacidad superior a los 2.000 metros cúbicos y que cuenta con resolución de calificación ambiental para su uso desde el año 2011.