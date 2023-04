La Serena: Ruco de dos pisos con terraza, vista al mar y a metros del Faro fue derribado

Una construcción de material ligero de llamativos dos pisos, que incluso tenía una terraza con vista al mar y que se ubicaba a metros del Faro Monumental de La Serena fue derribada este viernes por la Municipalidad.

El operativo de desalojo y remoción se llevó a cabo tras una serie de denuncias de locatarios y vecinos del sector El Faro Norte, y cinco días después de que los ocupantes fueran notificados por la alcaldía.

"Ruco Vip" fue derribado en #LaSerena. La construcción ilegal estaba en plena playa a metros de El Faro Monumental, contaba con dos pisos y terraza con vista al mar. #CooperativaContigo @Cooperativa pic.twitter.com/EXDNKRF7wR — Kike Mursell (@emursell) March 31, 2023

Pese al aviso, los sujetos no abandonaron el lugar.

Gonzalo Arceu, director de Seguridad Ciudadana de La Serena, destacó que esta "toma ilegal" se había instalado en "un terreno de bien nacional de uso público".

"Detectamos, a través de la información que tuvimos y de una investigación, que se vendía alcohol y drogas (en el lugar), y esto funcionó durante el verano también", añadió Arceu.

"MUY FEO"

Una locataria del sector, que pidió resguardar su nombre por miedo a represalias, valoró el operativo, puesto que este ambicioso ruco "estaba muy feo".

"Lo que pasa es que esto no es para que estén viviendo así, y más encima la delincuencia... porque no hay que discriminar, pero estas personas no trabajan; entonces, ¿de qué viven? Yo estoy feliz que hayan hecho esto", comentó.

Dada la condición de vulnerabilidad de uno de los ocupantes de la toma, el Departamento de Seguridad Ciudadana le ofreció ayuda social, pero fue rechazada.