Murió Pedro Velásquez, exdiputado y exalcalde condenado por fraude al fisco

Este jueves se confirmó el fallecimiento del exalcalde de Coquimbo y también exdiputado, Pedro Velásquez Seguel.

Según consignó El Día, el exparlamentario, de 59 años, se encontraba en la Región Metropolitana realizándose exámenes médicos, donde se informó finalmente su deceso, cuya causa aún se desconoce.

En una entrevista con el citado medio en junio del 2023, el exjefe comunal de la ciudad puerto contó que padecía un cáncer y que se realizaba quimioterapia en Santiago, por lo que actualmente estaba guardando constante reposo.

Velásquez fue alcalde de Coquimbo por tres periodos (entre 1992 y 2006), y militante de la Democracia Cristiana (DC) desde mediados de la década de los 80 hasta ese mismo 2006, año en que fue suspendido tras denuncias por fraude al fisco y negociación incompatible.

En 2007, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de La Serena lo condenó por el delito de fraude al fisco. Su condena consistió en 300 días de pena remitida, inhabilitación perpetua para ser alcalde e inhabilitación para cualquier cargo público mientras dure la condena, así como el pago de 165 millones de pesos entre multas e indemnizaciones.

Posteriormente, se postuló como diputado por la Región de Coquimbo como independiente, manteniéndose en el cargo entre 2010 y 2014, y luego entre 2018 y 2022. Aunque repostuló en 2021 como independiente en cupo del Partido Regionalista Independiente (PRI), perdió la elección.

En julio de 2020 fue detenido por transitar sin el permiso correspondiente por la comuna de Quillota, que en aquel entonces se encontraba bajo cuarentena por la pandemia del Covid-19. Durante este episodio debió enfrentar un sumario sanitario.

Asimismo, durante 2019 dos de sus extrabajadores lo denunciaron por acoso sexual, por lo que el parlamentario fue llevado a la Comisión de Régimen Interno de la Cámara, sin embargo, ésta desestimó las acusaciones por falta de pruebas.

El Consejo Regional de Coquimbo lamentó la muerte de la exautoridad, así como también el senador Matías Walker (Demócratas) y el diputado Daniel Núñez (PC).

🏴 El Consejo Regional de Coquimbo lamenta el fallecimiento del ex alcalde de Coquimbo y ex diputado de la República, Pedro Velásquez Seguel (Q.E.P.D) y expresa sus sentidas condolencias a la Sra. Moira Navea, ex consejera regional e hijos, por este triste momento familiar pic.twitter.com/hSUDsy3SD4